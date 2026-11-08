Η Γιουνάιτεντ επέστρεψε από την... κόλαση και πήρε ισοπαλία 4-4 από την Άστον Βίλα

Το βράδυ της Κυριακής (08/11) στο Ολντ Τράφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε έναν απρόσμενο βαθμό, φέρνοντας ισοπαλία 4-4 με την Άστον Βίλα, χάρη σε δύο γκολ που σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, αλλά κατάφερε να αντιδράσει εντυπωσιακά, προσφέροντας ένα θέαμα γεμάτο ανατροπές.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Άστον Βίλα

Οι φιλοξενούμενοι της Άστον Βίλα ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, αιφνιδιάζοντας τους «Κόκκινους Διαβόλους». Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Άλισον εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αμυντικής γραμμής της Γιουνάιτεντ και με ένα σουτ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, κάνοντας το 0-1. Η κυριαρχία της Άστον Βίλα συνεχίστηκε και πριν συμπληρωθούν τα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Συγκεκριμένα, μετά από προσπάθεια του Άλισον, ο Τζάκσον βρήκε δίχτυα στην επαναφορά της μπάλας, διαμορφώνοντας το 0-2. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο, κάνοντας «πάρτι» στο Ολντ Τράφορντ και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην άμυνα της Γιουνάιτεντ.

Η πρώτη αντίδραση της Γιουνάιτεντ

Παρά το αρχικό σοκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει. Στο 16ο λεπτό, ο Κούνια κέρδισε πέναλτι, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν το σκορ. Ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και δεν αστόχησε, μειώνοντας σε 1-2.

Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44ο λεπτό, ο Τίλεμανς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τις δύο ομάδες ισόπαλες, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο.

Νέο προβάδισμα και διεύρυνση για την Άστον Βίλα

Ωστόσο, το ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το χειρότερο δυνατό, καθώς η Άστον Βίλα κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα και να το διευρύνει άμεσα. Στο 48ο λεπτό, ο ΜακΓκιν έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Άστον Βίλα, εκτελώντας επιτυχημένα ένα πέναλτι και κάνοντας το σκορ 2-3.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μόλις πέντε λεπτά αργότερα, ο Γκορέτσκα σημείωσε ένα ακόμα τέρμα, διαμορφώνοντας το 2-4. Η Άστον Βίλα βρέθηκε και πάλι με προβάδισμα δύο τερμάτων και μέχρι το 90ό λεπτό, κρατούσε στα χέρια της μία πολύτιμη νίκη, έχοντας κάνει «πάρτι» στο Ολντ Τράφορντ.

Η απίθανη επιστροφή στις καθυστερήσεις

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Κάρικ δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και «χτύπησε» δις στις καθυστερήσεις, φέρνοντας τα πάνω κάτω. Στο 90ό λεπτό και δύο λεπτά επιπλέον (90'+2'), ο Ζίρκζεϊ με πλασέ, έπειτα από σέντρα του Ντόργκου, μείωσε σε 3-4, δίνοντας νέες ελπίδες στους γηπεδούχους και αναπτερώνοντας το ηθικό τους.

Η απίθανη ανατροπή ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο Ντόργκου, ο οποίος είχε δώσει την ασίστ στο προηγούμενο γκολ, διαμόρφωσε το τελικό 4-4. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του τερματοφύλακα Σουζούκι, εξασφαλίζοντας έναν απρόσμενο βαθμό για τη Γιουνάιτεντ σε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο.

Η αλλοπρόσαλλη πορεία των «Κόκκινων Διαβόλων»

Η φετινή Γιουνάιτεντ έχει δείξει πολλές φορές το αλλοπρόσαλλο πρόσωπό της. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, η οποία παραπαίει στην Premier League, είχε κάνει ένα αδιανόητο comeback στο Champions League απέναντι στη Ρόμα, δείχνοντας σφυγμό και ικανότητα να ανατρέπει δύσκολες καταστάσεις.

Το βράδυ της Κυριακής, η Άστον Βίλα «ντύθηκε» Ρόμα, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά η Γιουνάιτεντ βρήκε ξανά τη δύναμη να φέρει το ματς στα ίσα. Αυτή η αναμέτρηση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, προσφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στους φιλάθλους της.

Με πληροφορίες από: Athletiko