Ο Αντίνο συμπλήρωσε κάρτες στον Παναθηναϊκό: Ποια ματς μπορεί να χάσει

Ο Σαντίνο Αντίνο, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, δέχθηκε κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, γεγονός που τον οδήγησε στη συμπλήρωση τριών καρτών στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Αργεντινός εξτρέμ θα αναγκαστεί να απουσιάσει από ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του. Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται πλέον να επιλέξει σε ποια αναμέτρηση θα εκτίσει την ποινή του ο νεαρός παίκτης.

Η κίτρινη κάρτα στον αγώνα με τον Ηρακλή

Η τεράστιας σημασίας νίκη που σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του Ηρακλή, με τελικό σκορ 2-1, δεν ήρθε χωρίς συνέπειες όσον αφορά τις κάρτες. Αν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός στους «πράσινους» παίκτες, υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Συνολικά, πέντε παίκτες του «τριφυλλιού» δέχθηκαν κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τα ονόματα των Καλάμπρια, Καμαρά, Αντίνο, Κοντούρη και Ντε Βράι να καταγράφονται στο μπλοκάκι του διαιτητή Ευαγγέλου.

Ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες, ο Σαντίνο Αντίνο ήταν ο «άτυχος» της αναμέτρησης, καθώς η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν η τρίτη του στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτή η συσσώρευση καρτών ενεργοποιεί την ποινή της απουσίας του από μία επικείμενη αναμέτρηση, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της διοργανώτριας αρχής.

Η πορεία του Αντίνο και οι προηγούμενες κάρτες

Ο 21χρονος Αργεντινός εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο, είχε ήδη δεχθεί δύο κίτρινες κάρτες σε προηγούμενες αναμετρήσεις του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Είχε τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα τόσο στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, όσο και στην αναμέτρηση εναντίον του Λεβαδειακού. Η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον πρόσφατο αγώνα με τον Ηρακλή συμπλήρωσε το όριο των τριών καρτών, καθιστώντας τον αυτόματα τιμωρημένο για ένα παιχνίδι.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, ο Αντίνο θα πρέπει να απουσιάσει από ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Η απόφαση για το ποιο θα είναι αυτό το παιχνίδι ανήκει στον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το αγωνιστικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του συλλόγου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της απουσίας του παίκτη.

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την έκτιση της ποινής

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει στη διάθεσή του τέσσερις αναμετρήσεις από τις οποίες μπορεί να επιλέξει για να εκτίσει την ποινή του ο Σαντίνο Αντίνο. Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και η επιλογή του Νίστρουπ θα επηρεάσει τη σύνθεση και τη στρατηγική του Παναθηναϊκού στις προσεχείς αναμετρήσεις. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι τέσσερις συγκεκριμένοι αγώνες, από τους οποίους ο 21χρονος εξτρέμ μπορεί να απουσιάσει, είναι οι εξής: η αναμέτρηση με τον ΌΦΗ, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Νοεμβρίου. Ακολουθεί ο αγώνας με τον Ατρόμητο, που θα γίνει στο Περιστέρι στις 29 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, υπάρχει η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, στις 6 Δεκεμβρίου, και τέλος, το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου. Ο προπονητής θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα για να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta