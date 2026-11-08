Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τις μεταγραφές: «Το χειρότερο είναι οι βιαστικές αποφάσεις»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει νικητής από το κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, επικρατώντας με 83-81 του τοπικού Αμαρουσίου για την 6η αγωνιστική της GBL. Η νίκη ήρθε με ένα καλάθι του Τάισον Γουόρντ μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ένα κουρασμένο και νευρικό πρόσωπο. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, από την εικόνα της ομάδας του μέχρι τις σκέψεις για μεταγραφές.

Η δύσκολη επικράτηση στο Μαρούσι

Το έργο του Ολυμπιακού στο Μαρούσι κάθε άλλο παρά εύκολο δεν ήταν, όπως φάνηκε από την εξέλιξη του αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν την τελευταία κατοχή και ένα καλάθι του Τάισον Γουόρντ, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να εξασφαλίσουν τη νίκη με τελικό σκορ 83-81. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στα βόρεια προάστια, και αποτέλεσε μέρος της 6ης αγωνιστικής της GBL. Ο Ολυμπιακός εμφάνισε ένα πρόσωπο που χαρακτηρίστηκε ως κουρασμένο και νευρικό καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για το παιχνίδι, δήλωσε ότι το σημερινό ματς πιστοποίησε την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Τόνισε πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι πριν αυτό ξεκινήσει, αλλά μπορείς να το διαμορφώσεις στην εξέλιψή του. Επεσήμανε ότι όταν μια ομάδα υπολείπεται σε θέματα ενέργειας, διάθεσης, συγκέντρωσης και μυαλού, κινδυνεύει να χάσει παντού, όπως συνέβη και σε αυτή την αναμέτρηση.

Η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος και η απόδοση του Αμαρουσίου

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο Μαρούσι, αναφέροντας ότι ήταν η πρώτη ομάδα, εκτός του Παναθηναϊκού, που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην τελευταία κατοχή και τον υποχρέωσε σε τέτοια πίεση εδώ και χρόνια. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, χαρακτηρίζοντάς την μαχητική και επιθετική, καθώς πήγαινε σε όλες τις διεκδικήσεις και είχε πολύ καλή μέθοδο στο πώς θα επιτεθεί. Τους ευχήθηκε καλή συνέχεια και καλή τύχη.

Σχετικά με το πόσο καλό κάνει στο μπάσκετ η ανταγωνιστικότητα των υπολοίπων ομάδων απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι είναι καθαρά καλό για το άθλημα. Πιστεύει ότι έτσι το πρωτάθλημα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, επενδύονται χρήματα, έρχονται καλοί παίκτες και προπονητές, και γεμίζουν τα γήπεδα. Όλα αυτά, όπως είπε, είναι υπέρ του αθλήματος που όλοι υπηρετούν και αγαπούν.

Η εικόνα του Ολυμπιακού μετά τους τραυματισμούς

Ο προπονητής των Πειραιωτών αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο. Δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τη λογική των «πόλων», καθώς πάντα πίστευε ότι η ομάδα αποτελείται από 12-15 παίκτες και όλοι συνεισφέρουν στις νίκες ή ευθύνονται όταν η ομάδα χάνει, με τον προπονητή να είναι ο πρώτος. Υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει πάρα πολύ ικανούς παίκτες που έχουν αποδείξει την αξία τους στην καριέρα τους και στην ομάδα, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναγνώρισε ότι μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο, υπήρξε απώλεια ταλέντου, κάτι που, όπως είπε, ακόμη και κάποιος αδαής το καταλαβαίνει. Επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει μέθοδο στο πώς θα παίξει, πώς θα επιτεθεί και πώς θα αμυνθεί. Ταυτόχρονα, η ομάδα υστερεί στο γεγονός ότι δεν έχει χρόνο να προπονηθεί για να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Επίσης, σημείωσε ότι άλλο είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού όταν παίζει στην EuroLeague με πολλούς άλλους ξένους παίκτες και άλλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου το rotation είναι περιορισμένο και οι Έλληνες παίκτες πρέπει να παίξουν σημαντικότερο ρόλο. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι υπάρχουν καλοί παίκτες σε όλες τις θέσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι το νικητήριο καλάθι το έβαλε ο Γουόρντ και το προηγούμενο ο Τζόζεφ.

Οι μεταγραφές και η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων

Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας και οι τραυματισμοί επισπεύδουν τη διαδικασία απόκτησης ενός παίκτη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν κατηγορηματικός. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως οι αγώνες είναι εύκολοι και ότι τίποτα δεν επισπεύδει τις αποφάσεις. Τόνισε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να πάρει βιαστικές και εν θερμώ αποφάσεις. Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θέλει να δει την κατάστασή της και δεν πιστεύει ότι υπάρχει κανένας λόγος πανικού.

Υπενθύμισε επίσης ότι έχει τελειώσει μια σεζόν κατά την οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε τρεις τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των δύο που είναι ευρέως γνωστοί. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του στην υπάρχουσα ομάδα και την προσέγγισή του για ψύχραιμη διαχείριση των αναγκών, παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται.

Η κατάσταση των παικτών και η διαχείριση της κόπωσης

Όσον αφορά την κατάσταση των παικτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς απλώς προτιμήθηκε ο Κόρι Τζόζεφ στη θέση του. Παρόλο που ο ίδιος θα προτιμούσε να κερδίζει η ομάδα πιο εύκολα λόγω του φορτωμένου προγράμματος, αναγνώρισε τις δυσκολίες. Επεσήμανε ότι είναι δύσκολο για τους προπονητές να ετοιμάσουν τα παιχνίδια και για τον Ολυμπιακό να δείξει καλύτερο επίπεδο μπάσκετ από αυτό που εμφάνισε.

Ο προπονητής ανέφερε ότι η ομάδα έπρεπε να είναι καλύτερη τόσο στη μέθοδο επίθεσης και άμυνας, όσο και στην εκτέλεση. Εξέφρασε την έκπληξή του για τον μεγάλο αριθμό «airball» που δεν θυμάται να έχει ξαναδεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το rotation που είχε σχεδιαστεί για το δεύτερο ημίχρονο, ενώ προστέθηκε και η κούραση σε κάποιους παίκτες, όπως ο Φουρνιέ που προέρχεται από τραυματισμό. Τελικά, αυτό που μετράει, όπως είπε, είναι η νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta