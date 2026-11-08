Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του μετά την οριακή ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, με τελικό σκορ 83-81. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, βρήκε το Μαρούσι να παλεύει σκληρά και να διατηρεί τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Παρόλα αυτά, η ομάδα των Βορείων Προαστίων «λύγισε» στις λεπτομέρειες του φινάλε, χάνοντας την ευκαιρία για μια ιστορική υπέρβαση.

Η απογοήτευση του προπονητή

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, προπονητής των «κιτρινόμαυρων», παραχώρησε δηλώσεις στο Sport Fm Tv, τονίζοντας πως η έκβαση του αγώνα δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το τέλος του αγώνα τους αφήνει απογοητευμένους, καθώς η ομάδα είχε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα και θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό.

«Μας αφήνει απογοητευμένους το τέλος, γιατί είχαμε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, παίζοντας πολύ καλά για σχεδόν 40 λεπτά», ανέφερε ο κ. Παπαθεοδώρου. Πρόσθεσε πως το συναίσθημα είναι αυτό της απογοήτευσης, καθώς δεν κατάφεραν να κερδίσουν ένα ματς κόντρα σε έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο, παρά την εξαιρετική τους εμφάνιση.

Η μάχη με τους «ερυθρόλευκους»

Το Μαρούσι έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, φτάνοντας μια ανάσα από μια ιστορική υπέρβαση. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων αντιμετώπισε τους «ερυθρόλευκους» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την αναμέτρηση να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Το τελικό σκορ 83-81 υπέρ του Ολυμπιακού διαμορφώθηκε μετά από καλάθι του Γουόρντ, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ένα γεγονός που επισφράγισε την οριακή ήττα του Αμαρουσίου.

Η ομάδα του Αμαρουσίου διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα του απογεύματος, δείχνοντας εντυπωσιακή απόδοση και ομαδικότητα. Παρά την ήττα, η εμφάνιση της ομάδας άφησε θετικές εντυπώσεις, αν και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν, δεδομένου του τρόπου που εξελίχθηκε το παιχνίδι και της ευκαιρίας που τους δόθηκε να διεκδικήσουν τη νίκη.

Μια χαμένη ευκαιρία για ιστορική νίκη

Για το Μαρούσι, η νίκη επί του Ολυμπιακού αποτελεί έναν στόχο που παραμένει άπιαστος από τον Φεβρουάριο του 2010. Η φετινή αναμέτρηση έδωσε την αίσθηση ότι αυτή η μακρά αναμονή θα μπορούσε να λάβει τέλος, καθώς η ομάδα έφτασε πολύ κοντά στην επικράτηση. Η δυνατότητα να κερδίσουν έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο ήταν υπαρκτή, όπως υπογράμμισε και ο προπονητής τους, Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Η απογοήτευση είναι έντονη ακριβώς επειδή η ομάδα έπαιξε πολύ καλά και είχε την ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου επανέλαβε την πεποίθησή του ότι το Μαρούσι θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο για σχεδόν όλη τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που καθιστά την ήττα ακόμα πιο πικρή για τους «κιτρινόμαυρους».

Τα θετικά στοιχεία και η παρακαταθήκη για τη συνέχεια

Παρά την πικρία της ήττας, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε και στα στοιχεία που κρατάει η ομάδα του από την αναμέτρηση, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ομαδικότητα που επέδειξαν οι παίκτες, στην αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας και στο αλτρουιστικό παιχνίδι τους.

Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον προπονητή, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Ο κ. Παπαθεοδώρου σημείωσε επίσης ότι το Μαρούσι δεν έχει πάρει παιχνίδια που δικαιούταν να κερδίσει βάσει της απόδοσής του, υποδηλώνοντας ότι η ομάδα έχει δείξει καλό πρόσωπο και σε άλλες αναμετρήσεις, χωρίς όμως να το εξαργυρώσει με νίκες, κάτι που αποτελεί πρόκληση για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta