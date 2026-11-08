Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕ Λεμεσού σε φιλικό παιχνίδι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι και θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του Τύπου. Το φιλικό έρχεται σε μια περίοδο διακοπής των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες, προσφέροντας την ευκαιρία στους «κιτρινόμαυρους» για ξεκούραση και εντατική προετοιμασία ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Ολοκλήρωση υποχρεώσεων πριν τη διακοπή

Η ΑΕΚ έκλεισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες με μια νίκη. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν του Λεβαδειακού με σκορ 2-1. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και αποτέλεσε την τελευταία επίσημη αναμέτρηση πριν από την παύση των πρωταθλημάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, οι πρωταθλητές έχουν πλέον μπροστά τους ένα διάστημα που προσφέρεται για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες μετά από μια περίοδο συνεχόμενων αγώνων. Αφετέρου, για να αφιερώσουν χρόνο σε εντατική δουλειά και προετοιμασία ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και της τελικής ευθείας του 2026.

Το φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, η Ένωση έχει προγραμματίσει να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλος θα είναι η ΑΕ Λεμεσού, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, την έδρα της ΑΕΚ. Η επιλογή ενός φιλικού αγώνα κατά τη διάρκεια της διακοπής κρίνεται σημαντική για τη διατήρηση του αγωνιστικού ρυθμού.

Ο αγώνας έχει οριστεί για την επόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 12:00 το μεσημέρι. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι το φιλικό αυτό θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την αναμέτρηση και να μεταφέρουν τις εξελίξεις.

Οι στόχοι του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς

Για τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, το φιλικό παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία. Ο βασικός του στόχος είναι να διατηρήσει σε αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές που παραμένουν διαθέσιμοι στην ομάδα και δεν έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες. Αυτό είναι κρίσιμο για να μην χαθεί η αγωνιστική φόρμα ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Επιπλέον, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει διάφορες επιλογές σε πρόσωπα και τακτικές. Μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικούς σχηματισμούς ή να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που ενδεχομένως δεν έχουν αγωνιστεί πολύ στα τελευταία επίσημα παιχνίδια. Η αξιολόγηση αυτών των επιλογών είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του πλάνου ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Το απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2026

Μετά το πέρας της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων. Οι υποχρεώσεις της ομάδας περιλαμβάνουν διαδοχικές αναμετρήσεις τόσο εντός των ελληνικών συνόρων, για το πρωτάθλημα και το κύπελλο, όσο και στην Ευρώπη, όπου συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αυτό το βεβαρημένο αγωνιστικό καλεντάρι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους 2026. Η προετοιμασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής, συμπεριλαμβανομένου και του φιλικού με την ΑΕ Λεμεσού, είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε όλα τα μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko