Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποδράσει με νίκη 1-2 από το Καυτανζόγλειο, επικρατώντας του Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε. Το νικητήριο τέρμα προήλθε από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ωστόσο δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του.

Η νίκη στο Καυτανζόγλειο και το πέναλτι

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δύσκολη νίκη με σκορ 1-2 απέναντι στον Ηρακλή, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς χάρη σε ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Καλάμπρια.

Ο ίδιος ο προπονητής χαρακτήρισε τη φάση του πέναλτι ως «καθαρή φάση» κατά τη διάρκεια του flash interview μετά το τέλος του αγώνα. Τόνισε επανειλημμένα ότι επρόκειτο για «καθαρό πέναλτι» και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να ακούσει παράπονα σχετικά με τις αποφάσεις του διαιτητή.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ δήλωσε: «Ήμασταν τυχεροί με το πέναλτι, αλλά ήταν πέναλτι, ήταν καθαρό πέναλτι. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή, είναι χέρι, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό, αλλά είναι ξεκάθαρη φάση. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να συζητάμε συνεχώς για τις κάρτες και τα πέναλτι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ήταν καθαρό πέναλτι».

Η εμφάνιση της ομάδας και οι δυσκολίες

Παρά τη νίκη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «πολύ σκληρό» και την εμφάνιση της ομάδας του ως την «πιο αδύναμη» μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής αναγνώρισε τη δυναμική του αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο Ηρακλής δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, ειδικά τη στιγμή που η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι «πράσινοι» καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η πίστη της ομάδας και η ανατροπή

Παρά τις δυσκολίες και την αδύναμη εμφάνιση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήρε την πίστη των παικτών του. Ανέφερε ότι η ομάδα «δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει» στην ανατροπή του σκορ, ακόμα και όταν τα πράγματα έδειχναν να οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο προπονητής παραδέχτηκε ότι περίμενε πως ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος καθώς πλησίαζε προς το φινάλε. Ωστόσο, η εξέλιξη του παιχνιδιού, με την επίτευξη του πέναλτι, άλλαξε τα δεδομένα, οδηγώντας στην επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Η επόμενη αναμέτρηση και η διακοπή

Κοιτώντας μπροστά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έστρεψε την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, έναν αντίπαλο που ο προπονητής χαρακτήρισε ως έναν από τους «δύσκολους αντιπάλους» που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα.

Αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη εμφάνιση της ομάδας, δηλώνοντας ότι την Πέμπτη είχαν μια «πολύ καλή εμφάνιση». Σε αντίθεση με αυτή, η σημερινή νίκη ήρθε με δυσκολία, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε. Μετά το επερχόμενο παιχνίδι, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο Νίστρουπ τόνισε ότι στο τέλος της σεζόν θα γίνει η αποτίμηση του πώς τα έχουν πάει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και βελτίωση.

Η στήριξη των φιλάθλων

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους φιλάθλους, χαρακτηρίζοντας την ατμόσφαιρα που δημιουργούν ως «καταπληκτική».

Επίσης, ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης που προσφέρουν οι οπαδοί στην ομάδα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην προσπάθεια των παικτών. «Τι να πω για τους φιλάθλους; Είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιουργούν και η στήριξή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Athletiko