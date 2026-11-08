Ο Πανιώνιος επικράτησε του Άρη με 3-0 στη Μίκρα και έκανε το τρία στα τρία

Οι άνδρες του Πανιωνίου συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στη Novibet Volley League, επικρατώντας του Άρη με 3-0 σετ στην Μίκρα. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τους «κυανέρυθρους» στο πρωτάθλημα. Η επιτυχία αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την άνετη επικράτηση της γυναικείας ομάδας του Πανιωνίου επί του Άρη, η οποία μετράει πλέον τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Άνετη επικράτηση των «κυανέρυθρων»

Ο Πανιώνιος κυριάρχησε πλήρως στον αγώνα που διεξήχθη στην Μίκρα, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Τα σετ έληξαν με 19-25, 19-25 και 12-25, δείχνοντας την σαφή υπεροχή της ομάδας του Νέου Σμύρνης. Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν από την αρχή αποφασιστικότητα, με τον Άρη να μην μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να δυσκολέψει την πορεία τους προς τη νίκη.

Η ομάδα του Πανιωνίου έχει πλέον ένα αήττητο σερί τριών νικών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Novibet Volley League, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα. Αντίθετα, οι «κίτρινοι» του Άρη δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν καμία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ενώ επιπλέον δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα σετ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Ο πολυτιμότερος αθλητής και οι συντελεστές του αγώνα

Ως πολυτιμότερος αθλητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Νανόπουλος του Πανιωνίου Betsson, ο οποίος ξεχώρισε με την απόδοσή του. Τη βράβευση του Νανόπουλου πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου Betsson, Νικήτας Βέλλης.

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κύριοι Δημητρίου και Τσιούλα, με τον κύριο Βασιλειάδη να εκτελεί χρέη Τσάλεντζ ρέφερι. Παρατηρητής του αγώνα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ τη γραμματεία ανέλαβε η κυρία Εμμανουηλίδου.

Αναλυτικά οι πόντοι των ομάδων

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση, οι πόντοι του Α.Σ. Άρης προήλθαν από 1 άσσο, 29 επιθέσεις με 44% αποτελεσματικότητα, 2 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων. Από την πλευρά του Πανιωνίου Betsson, οι πόντοι προήλθαν από 10 άσσους, 40 επιθέσεις με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα 59%, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων. Αυτή η διαφορά στους άσσους και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση υπογραμμίζει την κυριαρχία του Πανιωνίου.

Οι συνθέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών

Για τον Α.Σ. Άρης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιάννη Μέλκα, αγωνίστηκαν οι Βίνκελμίλερ με 11 πόντους (10/24 επιθέσεις, 1 μπλοκ), Δέρβας με 4 πόντους (3/6 επιθέσεις, 1 μπλοκ), Παξιμαδάκης με 5 πόντους (5/12 επιθέσεις, 35% υποδοχή, 17% άριστες), Φραγκουλίδης, Πεντίδης με 4 πόντους (4/7 επιθέσεις) και Μέγιερ με 4 πόντους (3/4 επιθέσεις, 1 άσσος). Ως λίμπερο αγωνίστηκε ο Μπουράκης (64% υποδοχή, 43% άριστες), ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι Γκοτσίδης, Σεμερτζίδης, Μορέιρα με 2 πόντους (2/9 επιθέσεις, 42% υποδοχή, 33% άριστες) και Ανγκέλοφ με 1 πόντο (1/2 επιθέσεις).

Από την πλευρά του Πανιωνίου, με προπονητή τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς, αγωνίστηκαν οι Μπράιαν με 11 πόντους (8/12 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Τοντόροβιτς, Νανόπουλος με 16 πόντους (9/19 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 5 άσσοι, 64% υποδοχή, 36% άριστες), Ατανασίεγιβιτς με 12 πόντους (11/13 επιθέσεις, 1 άσσος), Χαγκπαράστ με 13 πόντους (10/17 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 1 άσσος, 67% υποδοχή, 39% άριστες) και Λινάρδος με 6 πόντους (2/6 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 1 άσσος). Ως λίμπερο αγωνίστηκε ο Σωνάκης (44% υποδοχή, 44% άριστες), ενώ έπαιξαν και οι Ανδρεάδης και Ευγενιάδης (λίμπερο).

Η επιτυχία των γυναικών του Πανιωνίου

Η νίκη των ανδρών του Πανιωνίου ήρθε μία ημέρα μετά την αντίστοιχη επιτυχία της γυναικείας ομάδας του συλλόγου. Το Σάββατο, οι γυναίκες του Πανιωνίου επικράτησαν επίσης του Άρη με 3-0 σετ, χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι γυναίκες των «κυανέρυθρων» έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες στο πρωτάθλημα, δείχνοντας και αυτές την εξαιρετική τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta