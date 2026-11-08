Η ΑΕΚ νίκησε τον Λεβαδειακό 2-1, με παράπονα για τη διαιτησία και αποβολή παίκτη

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή 2-1 επί του Λεβαδειακού σε αναμέτρηση που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, επισκιάστηκε από τα έντονα παράπονα του προπονητή των φιλοξενούμενων, Ηλία Χαραλάμπους, για τη διαιτησία, ενώ η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ραζβάν Μαρίν στο επόμενο παιχνίδι λόγω αποβολής.

Οι δηλώσεις του Ηλία Χαραλάμπους μετά τον αγώνα

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις. Αν και δήλωσε πως δεν του αρέσει να μιλάει για τη διαιτησία, υπογράμμισε ότι αυτά που βίωσε στο ματς τον ανάγκασαν να ξεσπάσει, τονίζοντας πως τα παιχνίδια πρέπει να διεξάγονται με όρους 50-50.

Ο Χαραλάμπους έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνισή τους, κάνοντας λόγο για «κατάθεση ψυχής». Αναγνώρισε ότι η ΑΕΚ, ως ομάδα που πιέζει ψηλά και επιδιώκει να βάζει γκολ, άσκησε πίεση, ειδικά στα πρώτα λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του να αμύνεται εξαιρετικά.

Παράπονα για το πέναλτι της ΑΕΚ και τη φάση του VAR

Ο προπονητής των Βοιωτών χαρακτήρισε το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ ως «πολύ αυστηρό», εξηγώντας ότι κατά τους κανονισμούς επρόκειτο για χέρι στήριξης. Επίσης, αναφέρθηκε σε μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου η ομάδα του είχε μια διεκδίκηση, εκφράζοντας την άποψη ότι ο διαιτητής θα μπορούσε τουλάχιστον να πάει να τη δει στο VAR.

Σύμφωνα με τον Χαραλάμπους, ο VAR έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή για να εξετάσει τη συγκεκριμένη φάση, καθώς δεν υπήρξε ούτε ενημέρωση. Τόνισε ότι είναι κρίμα για τους παίκτες του, οι οποίοι ήρθαν για να παίξουν ποδόσφαιρο και να διεκδικήσουν ένα αποτέλεσμα, καθώς πίστευε ότι άξιζαν κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

«Τα ματς πρέπει να παίζονται δίκαια»

Ο Ηλίας Χαραλάμπους επανέλαβε τη θέση του ότι, παρόλο που ο Λεβαδειακός είναι μικρότερη ομάδα, τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται δίκαια, 50-50. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση χτυπήματος μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής οφείλει να εξετάσει τη φάση, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση που ανέφερε. Επίσης, σημείωσε ότι σε μία φάση ο παίκτης του Λεβαδειακού βρήκε τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο πόδι.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής ευχαρίστησε και τον κόσμο της ομάδας που ταξίδεψε για να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ δήλωσε ότι η ομάδα κρατάει την εμφάνιση και θα προσπαθήσει για κάτι καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η αποβολή του Ραζβάν Μαρίν και η απουσία του

Από την πλευρά της ΑΕΚ, προέκυψε μια σημαντική απουσία ενόψει της επιστροφής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή. Ο Ραζβάν Μαρίν αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο Ρουμάνος μέσος θα απουσιάσει συγκεκριμένα από το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με την Καλαμάτα. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι προκλήσεις για τον Μάρκο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, καλείται πλέον να καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα χωρίς τον Μαρίν, αναζητώντας μια διαφορετική λύση για τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Αυτή η απουσία έρχεται σε μια περίοδο με αυξημένες απαιτήσεις για τους «κιτρινόμαυρους», όπως είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να επιστρέψει με νίκη από τη διακοπή, έχοντας όμως μια δεδομένη αλλαγή στις διαθέσιμες επιλογές της στον άξονα. Το παιχνίδι με την Καλαμάτα αποτελεί την επόμενη αγωνιστική πρόκληση για την Ένωση, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί στην απουσία του Ραζβάν Μαρίν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta