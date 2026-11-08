Ο Ηλίας Χαραλάμπους για την ήττα του Λεβαδειακού: «Κάθε ματς πρέπει να παίζεται στο 50-50»

Ο Λεβαδειακός γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Βοιωτών, Ηλίας Χαραλάμπους, μίλησε στην κάμερα της MAGENTA TV, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη του αγώνα και τα παράπονά του για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Η αναμέτρηση στην Allwyn Arena

Η ομάδα του Λεβαδειακού αντιμετώπισε την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε έναν αγώνα που διεξήχθη για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Παρά την ήττα, ο Ηλίας Χαραλάμπους συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, τονίζοντας ότι έκαναν «κατάθεση ψυχής».

Σύμφωνα με τον προπονητή, οι παίκτες του Λεβαδειακού πίεσαν ψηλά και κατάφεραν να πετύχουν γκολ. Επίσης, ανέφερε ότι η ομάδα του διαχειρίστηκε εξαιρετικά το γεγονός πως η ΑΕΚ πιέζει, κάτι που γνώριζαν εκ των προτέρων.

Παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Ηλία Χαραλάμπους ήταν τα παράπονα που εξέφρασε για τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο προπονητής δήλωσε «σκασμένος» από τον τρόπο που εξελίχθηκε το ματς και τόνισε ότι δεν του αρέσει να μιλάει για τη διαιτησία, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να μην το κάνει.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα πέναλτι που δόθηκε εις βάρος της ομάδας του, χαρακτηρίζοντάς το ως «χέρι στήριξης» και «πολύ αυστηρό». Ο Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι ο διαιτητής θα μπορούσε τουλάχιστον να εξετάσει και ένα πιθανό πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού στο φινάλε της αναμέτρησης, ακόμα κι αν δεν το έδινε τελικά.

Το αίτημα για ίση μεταχείριση

Ο προπονητής των Βοιωτών τόνισε τη σημασία της δίκαιης αντιμετώπισης σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως του μεγέθους των ομάδων. «Ξέρουμε πως είμαστε πιο μικρή ομάδα, αλλά πρέπει να παίζεται 50-50 το κάθε ματς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Χαραλάμπους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι διαιτητικές αποφάσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες.

Οι παίκτες του Λεβαδειακού, όπως ανέφερε ο προπονητής, του μετέφεραν ότι υπήρχε χτύπημα στην περιοχή και ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να πάει να το δει, καθώς τον βρίσκει στο πόδι. Αυτή η αναφορά ενισχύει την άποψη του Χαραλάμπους για την ανάγκη επανεξέτασης των φάσεων.

Η αξία της προσπάθειας και οι ευχαριστίες στον κόσμο

Παρά την πικρία για το αποτέλεσμα και τις διαιτητικές αποφάσεις, ο Ηλίας Χαραλάμπους στάθηκε στην αξία της προσπάθειας των παικτών του. Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι τα παιδιά δεν πήραν κάτι περισσότερο από τον αγώνα, αλλά τόνισε ότι η εμφάνιση της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουν.

Ο προπονητής αναγνώρισε την «κατάθεση ψυχής» που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, την ικανότητά τους να πιέζουν ψηλά και να δημιουργούν φάσεις για γκολ. Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην MAGENTA TV, ο Ηλίας Χαραλάμπους ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο του Λεβαδειακού που βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων σε κάθε αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko