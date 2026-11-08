Η βαθμολογία του motogp μετά το Κατάρ: ο μάρκεθ πλησιάζει στον τίτλο, μάχη στους κατασκευαστές

Ο Μαρκ Μάρκεθ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου των αναβατών στο MotoGP, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα μετά το Grand Prix του Κατάρ. Η μάχη για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τις διαφορές να είναι μικρές μεταξύ των κορυφαίων ομάδων.

Οδεύοντας προς τον τίτλο των αναβατών

Ο Μαρκ Μάρκεθ φεύγει από το Κατάρ με ένα προβάδισμα 60 βαθμών έναντι του Χόρχε Μαρτίν, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Η δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Grand Prix του Lusail ανέβασε τον αναβάτη της Ducati στους 431 βαθμούς.

Ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τερμάτισε έβδομος στον αγώνα, βρίσκεται πλέον στους 371 βαθμούς. Ο Μάρκεθ ελέγχει πλέον τη μάχη του τίτλου και θα έχει μια νέα ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στον επόμενο αγώνα, στο Πορτιμάο.

Οι ελπίδες των διεκδικητών

Ο νικητής του αγώνα στο Κατάρ, Μάρκο Μπετζέκι, βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των αναβατών με 357 βαθμούς. Με τη νίκη του, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στους 14 βαθμούς.

Παρά την επικράτησή του, οι ελπίδες του Μπετζέκι για τον τίτλο παραμένουν οριακές. Απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, ποσοστό που αντιστοιχεί ακριβώς στους διαθέσιμους βαθμούς που απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Για να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Μπετζέκι χρειάζεται ένα ακραίο σενάριο: να κερδίσει και τα δύο Σπριντ και τα δύο Grand Prix που απομένουν, ενώ ο Μάρκεθ δεν θα πρέπει να βαθμολογηθεί ξανά. Οποιοσδήποτε βαθμός για τον αναβάτη της Ducati ή οποιαδήποτε απώλεια του Ιταλού από το απόλυτο θα τον θέσει οριστικά εκτός μάχης.

Τα επόμενα αγωνιστικά τριήμερα

Το πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται με δύο ακόμα αγωνιστικά τριήμερα, τα οποία θα διεξαχθούν σε Πορτογαλία και Βαλένθια. Κάθε ένα από αυτά τα τριήμερα περιλαμβάνει τόσο ένα Σπριντ όσο και ένα Grand Prix, προσφέροντας έτσι έως και 37 βαθμούς ανά αναβάτη.

Ο Μαρτίν παραμένει ο πλησιέστερος αντίπαλος του Μάρκεθ, αλλά είναι απαραίτητο να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς στην Πορτογαλία, προκειμένου να διατηρήσει τη διεκδίκηση του τίτλου ανοιχτή μέχρι τον τελευταίο αγώνα στη Βαλένθια.

Άλλες θέσεις στη βαθμολογία αναβατών

Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης των αναβατών βρίσκεται ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 309 βαθμούς. Ακολουθεί ο Άι Ογκούρα στην πέμπτη θέση με 294 βαθμούς.

Ο Ιάπωνας αναβάτης έχει προβάδισμα 12 βαθμών έναντι του Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ραούλ Φερνάντεθ βρίσκεται στην έβδομη θέση με 258 βαθμούς, μετά το βάθρο που κατέκτησε στο Κατάρ. Ο Ίκερ Λεκουόνα ανέβηκε στην 21η θέση, ισοβαθμώντας με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου στους 18 βαθμούς, ενώ ο Τζέικ Ντίξον μπήκε στη βαθμολογία με τους δύο βαθμούς που κέρδισε από τη 14η θέση στο Grand Prix.

Αμφίρροπη μάχη στους κατασκευαστές

Η μάχη για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη και με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ducati βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 569 βαθμούς. Ωστόσο, η νίκη του Μπετζέκι στο Κατάρ έφερε την Aprilia στους 561 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από τους 13 βαθμούς που υπήρχαν μετά το Σπριντ, στους μόλις οκτώ βαθμούς.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η KTM με 363 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η Honda με 190 βαθμούς και η Yamaha με 105 βαθμούς, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των κατασκευαστών.

Η βαθμολογία των ομάδων

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing κατάφερε να ενισχύσει το προβάδισμά της, φτάνοντας τους 728 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 604 βαθμούς, διατηρώντας μια διαφορά 124 βαθμών από την πρωτοπόρο ομάδα.

Η Trackhouse βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης των ομάδων με 552 βαθμούς, πλησιάζοντας την εργοστασιακή ομάδα της Ducati στους 52 βαθμούς. Αυτό δείχνει μια δυναμική εξέλιξη και σε αυτή την κατηγορία του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta