Τέλος ο φεράντο από τον πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Χουάν Φεράντο, έπειτα από μία νέα εκτός έδρας ήττα που υπέστη η ομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο του αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Superbet League 2, όπου οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με σκορ 2-0 από την Athens Kallithea. Η απόφαση της διοίκησης κρίθηκε αναπόφευκτη, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος

Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε στην επίσημη δημοσιοποίηση της απόφασής της για τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Χουάν Φεράντο. Η ανακοίνωση αυτή καθιστά σαφές ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν θα βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας. Μαζί με τον κ. Φεράντο, αποχωρούν και δύο βασικοί του συνεργάτες, οι οποίοι συνέβαλαν στο έργο του.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος αναφέρει τη λύση της συνεργασίας και με τον Φρανσίσκο Ατιένθα, έναν από τους στενούς συνεργάτες του προπονητή. Επιπλέον, από την τεχνική ηγεσία αποχωρεί και ο Γιάννης Ντουρουντός, ο οποίος κατείχε τη θέση του προπονητή φυσικής κατάστασης. Ο σύλλογος, μέσω της ανακοίνωσής του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους αποχωρήσαντες για την προσφορά τους στην ομάδα. Παράλληλα, τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία, τηρώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η καθοριστική εκτός έδρας ήττα

Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο ήρθε ως άμεση συνέπεια μιας ακόμα εκτός έδρας ήττας για τον Πανιώνιο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική, ήταν αυτή εναντίον της Athens Kallithea. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα της Athens Kallithea και ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ 2-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας.

Αυτή η ήττα δεν ήταν μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάχθηκε σε ένα μοτίβο αρνητικών αποτελεσμάτων για τους «κυανέρυθρους» μακριά από την έδρα τους. Η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε μέρος της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Το αποτέλεσμα του αγώνα, δηλαδή η ήττα με δύο γκολ διαφορά, φαίνεται να λειτούργησε ως το τελευταίο έναυσμα για τη διοίκηση, οδηγώντας στην αναπόφευκτη απόφαση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Το τέλος μιας συνεργασίας που είχε στηριχθεί

Η συνεργασία του Πανιωνίου με τον Ισπανό τεχνικό, Χουάν Φεράντο, είχε χαρακτηριστεί από τη στήριξη της διοίκησης σε προηγούμενες φάσεις. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του συλλόγου είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη της στον κ. Φεράντο και το έργο του, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές που αντιμετώπιζε η ομάδα. Αυτή η στήριξη είχε ως στόχο να δώσει χρόνο και ευκαιρίες στον προπονητή να εφαρμόσει το πλάνο του και να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα των «κυανέρυθρων».

Ωστόσο, παρά την αρχική αυτή στήριξη, η πορεία των αποτελεσμάτων και η πρόσφατη εκτός έδρας ήττα από την Athens Kallithea κατέστησαν τη συνέχιση της συνεργασίας μη βιώσιμη. Το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών κρίθηκε πλέον αναπόφευκτο, καθώς η κατάσταση έφτασε σε ένα σημείο όπου η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία θεωρήθηκε η μόνη λύση για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Οι άμεσες κινήσεις για τη διάδοχη κατάσταση

Μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο και τους συνεργάτες του, η διοίκηση του Πανιωνίου δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, έχει ήδη ξεκινήσει εντατικές ενέργειες για την εξεύρεση του νέου προπονητή που θα αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. Οι «κυανέρυθροι» έχουν ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με υποψήφιους διαδόχους, προκειμένου να καλύψουν το κενό στον πάγκο της ομάδας το συντομότερο δυνατό.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου τεχνικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη διοίκηση να επιδιώκει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς χρονοτριβή. Ο στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, προσπαθώντας να αναστρέψει την αρνητική πορεία και να δώσει νέα ώθηση στους παίκτες του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Με πληροφορίες από: Athletiko