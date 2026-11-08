Η Λεβερκούζεν επικράτησε της Κολωνίας και επέστρεψε στις νίκες

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες στη Bundesliga, επικρατώντας με 2-1 της Κολωνίας, για την 9η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα της Κολωνίας, σε έναν αγώνα όπου σημειώθηκαν τρία τέρματα. Η αναμέτρηση πρόσφερε στιγμές έντασης και δράσης, με τη Λεβερκούζεν να δείχνει αποφασιστικότητα από νωρίς.

Έναρξη με πίεση και πρώτο γκολ

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δείχνοντας τις προθέσεις τους. Ο Σικ είχε μια καλή προσπάθεια μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Σβάμπε, τον σταμάτησε αποτελεσματικά. Αμέσως μετά, ο Σβάμπε απέκρουσε και ένα σουτ του Τίλμαν από κοντινή απόσταση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ωστόσο, το γκολ για τη Λεβερκούζεν δεν άργησε να έρθει. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Γκαρθία με ένα υπέροχο σουτ κατάφερε να ανοίξει το σκορ, διαμορφώνοντας το 0-1 υπέρ της ομάδας του. Η Κολωνία προσπάθησε να αντιδράσει στο 10ο λεπτό με τον Μάινα, όμως η προσπάθειά του κόπηκε πριν απειλήσει ουσιαστικά.

Ευκαιρίες και αποκρούσεις στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν συνέχισε να πιέζει με στόχο να διπλασιάσει τα τέρματά της και να «κλειδώσει» τη νίκη. Στο 62ο λεπτό, ο Σικ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, έχοντας την ευκαιρία να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 0-2 με ένα σουτ έξω από την περιοχή.

Για άλλη μια φορά, όμως, ο τερματοφύλακας Σβάμπε ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε την προσπάθεια του επιθετικού της Λεβερκούζεν. Η άμυνα της Κολωνίας και οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα της κράτησαν το σκορ στο 0-1 για αρκετή ώρα, διατηρώντας την αγωνία.

Διπλό χτύπημα και ακυρωθέν γκολ

Ο Σικ συνέχισε να είναι πρωταγωνιστής στην επίθεση της Λεβερκούζεν, αναζητώντας επίμονα το γκολ. Στο 82ο λεπτό, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων, πανηγυρίζοντας το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Η χαρά του ήταν όμως πρόσκαιρη, καθώς το γκολ ακυρώθηκε από τον διαιτητή για χέρι, μετά από έλεγχο.

Αυτή η εξέλιξη κράτησε την αγωνία στα ύψη, με το σκορ να παραμένει 0-1 και την Κολωνία να διατηρεί τις ελπίδες της για ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Λεβερκούζεν έπρεπε να συνεχίσει την προσπάθειά της για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Το τελικό χτύπημα της Λεβερκούζεν και η μείωση του σκορ

Παρά την ακύρωση του γκολ, ο Σικ δεν το έβαλε κάτω και τελικά κατάφερε να βρει δίχτυα λίγο αργότερα. Στο 85ο λεπτό, δέχτηκε μια πάσα στην περιοχή από τον Μάσα και με ένα ωραίο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα για τη Λεβερκούζεν, κάνοντας το 0-2.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν παραδόθηκαν και κατάφεραν να μειώσουν το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 90+2ο λεπτό, ο Σαΐντ Ελ Μάλα σκόραρε για την Κολωνία, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Επιστροφή στις επιτυχίες

Με αυτή τη νίκη, η Μπάγερ Λεβερκούζεν εξασφάλισε τρεις πολύτιμους βαθμούς και επέστρεψε στις επιτυχίες στο γερμανικό πρωτάθλημα της Bundesliga. Η επικράτηση αυτή ήταν σημαντική για την ομάδα, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση της Κολωνίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Το παιχνίδι στην έδρα της Κολωνίας ολοκληρώθηκε με τη Λεβερκούζεν να φεύγει νικήτρια, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της παρουσία στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος και δίνοντας συνέχεια στην πορεία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta