Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής στον πρόσφατο αγώνα της απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη, παλεύοντας μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η φετινή σεζόν συνεχίζει να δοκιμάζει την ομάδα, καθώς η ατυχία και οι αμέτρητοι τραυματισμοί δεν σταματούν να την πλήττουν. Το «μαύρο σύννεφο» πάνω από την Ένωση, που ξεκίνησε από την αρχή της σεζόν, έγινε ακόμα πιο βαρύ με τον πρόσφατο τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν.

Η μάχη της ΑΕΚ και η σκληρή μοίρα

Η ΑΕΚ, παρά τις αντιξοότητες, έδειξε ψυχικά αποθέματα στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι η τύχη της γυρίζει συνεχώς την πλάτη σε μια σεζόν γεμάτη δυσκολίες. Αυτή η κατάθεση ψυχής ήταν συγκινητική, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του αντιπάλου.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια σειρά ατυχών στιγμών και συνεχόμενων τραυματισμών, που έχουν δημιουργήσει μια στενάχωρη κατάσταση για την Ένωση. Η ομάδα μετράει συνεχώς πληγές, με το πρόβλημα να εντείνεται και να δημιουργεί ένα βαρύ κλίμα από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Το βαρύ τίμημα των τραυματισμών

Το ιατρικό δελτίο της ΑΕΚ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή έξι παίκτες, γεγονός που καθιστά τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου ελάχιστες. Μεταξύ των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας είναι ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος, μετά την επιστροφή του στη δράση, υπέστη τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα. Αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια, η επιστροφή του «καλόψυχου γίγαντα» αναμένεται από τη νέα σεζόν.

Ο Φίζελ δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος, καθώς δεν έκανε καν προετοιμασία με την ομάδα. Ο Ερτέλ πρόλαβε να παίξει λίγα παιχνίδια πριν υποστεί θλάση στη γάμπα, ενώ ο Σκορδίλης και ο Λεκαβίτσιους βρίσκονται επίσης εκτός αγωνιστικής δράσης. Επιπλέον, ο Γουίλιαμς έχασε μέρος της προετοιμασίας, ενώ ο Φλιώνης αποχώρησε από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς, με την κατάστασή του να παραμένει αβέβαιη ως προς την επιστροφή του.

Η αγωνία του Σάλε Σάκοτα

Ο Σάλε Σάκοτα, αντιμετωπίζοντας αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σκεφτόμουν να βρω μια χρονιά ανάλογη αλλά δεν έβρισκα. Δεν είναι το θέμα μόνο το παιχνίδι αλλά λείπουν και στην προπόνηση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάθε φορά παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι και συμβαίνει». Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε πως η ομάδα περνάει δύσκολες στιγμές, καθώς παλεύει να διορθώσει πράγματα, ενώ κανείς δεν βλέπει ότι έλειπαν δύο βασικοί χειριστές και όλες οι ατυχίες που συνέβησαν.

Ο Σάκοτα εξέφρασε την πίστη του στη δουλειά, παρά τις συνεχείς προκλήσεις. Υπήρξαν μάλιστα μέρες που δεν είχε αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του για να πραγματοποιήσει κανονική προπόνηση, αναγκάζοντας τον να «βγάζει λαγούς από το καπέλο» συνεχώς για να καλύψει τα κενά. Η ομάδα βασανίζεται από τα θέματα τραυματισμών από την έναρξη της προετοιμασίας.

Ανάγκη για άμεσες λύσεις

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου δεν έχει από που να πιαστεί, καθώς οι συνεχείς ατυχίες και οι τραυματισμοί έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η ομάδα χρειάζεται άμεσα αλλαγές στο ρόστερ της, όχι μόνο για να βελτιώσει την εικόνα της στους αγώνες, αλλά και για να αντιμετωπίσει την έλλειψη διαθέσιμων παικτών.

Η ενίσχυση του ρόστερ κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι επιλογές έχουν περιοριστεί δραματικά. Η ομάδα πρέπει να βρει τη δύναμη να αντέξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία ξεκίνησε με δυσκολίες και συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις για να ανακάμψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta