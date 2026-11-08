Πέναλτι μέσω VAR για την ΑΕΚ και ισοφάριση από τον Γιόβιτς στο 1-1 με τον Λεβαδειακό

Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε έπειτα από την παρέμβαση του συστήματος VAR έφερε την ισοφάριση για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ο Γιόβιτς ήταν ο ποδοσφαιριστής που ανέλαβε την εκτέλεση της «εσχάτης των ποινών», διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-1 για τους «πρωταθλητές» στον αγώνα που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η φάση του πέναλτι προκάλεσε συζητήσεις, καθώς δόθηκε με καθυστέρηση αρκετών λεπτών.

Η επίμαχη φάση στα πρώτα δευτερόλεπτα

Η αμφισβητούμενη φάση που οδήγησε στην απόφαση για πέναλτι εκτυλίχθηκε στα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Λεβαδειακού. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής Μαρίν εισήλθε δυναμικά στην περιοχή των φιλοξενούμενων, όπου βρέθηκε σε μία έντονη μονομαχία με τον αμυντικό του Λεβαδειακού, Σουτ. Κατά τη διάρκεια αυτής της διεκδίκησης της μπάλας, ο Σουτ φέρεται να μπλόκαρε την μπάλα χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια, εντός της μεγάλης περιοχής. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης και της τελικής απόφασης από τους διαιτητές.

Παρόλο που η παράβαση συνέβη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η απόφαση για την κατακύρωση του πέναλτι δεν ήταν άμεση. Η εξέλιξη της φάσης και η αρχική αντίδραση του διαιτητή έδειχναν πως το παιχνίδι θα συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ωστόσο η τεχνολογία επρόκειτο να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή αυτής της αρχικής εκτίμησης.

Η καθοριστική παρέμβαση του VAR

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Μόσχου, αρχικά δεν αντιλήφθηκε την παράβαση που έλαβε χώρα εντός της περιοχής του Λεβαδειακού και δεν υπέδειξε πέναλτι. Το παιχνίδι συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, όμως υπήρξε άμεση παρέμβαση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του VAR. Ο κ. Κουμπαράκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το σύστημα VAR, ενημέρωσε τον διαιτητή Μόσχου για την επίμαχη φάση, ζητώντας του να την επανεξετάσει.

Η διαδικασία της επανεξέτασης της φάσης από τον κ. Μόσχου, μέσω της οθόνης του VAR, οδήγησε σε μία καθυστέρηση που υπολογίστηκε σε περίπου τέσσερα λεπτά. Μετά την προσεκτική εξέταση του περιστατικού και την επικοινωνία με τον VARίστα κ. Κουμπαράκη, ο διαιτητής Μόσχου αναθεώρησε την αρχική του απόφαση. Εν τέλει, υπέδειξε την άσπρη βούλα, καταλογίζοντας πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Η απόφαση αυτή άλλαξε ριζικά την πορεία του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν την ισοφάριση.

Η εκτέλεση του Γιόβιτς και η ισοφάριση των πρωταθλητών

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο ποδοσφαιριστής Γιόβιτς. Παρόλο που η φάση του πέναλτι συνέβη στην αρχή του αγώνα, η εκτέλεση και η ισοφάριση ήρθαν αρκετά αργότερα, και συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιόβιτς στάθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού και με μία εύστοχη και ψύχραιμη εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-1.

Το γκολ αυτό ήταν κομβικής σημασίας για την ΑΕΚ, καθώς κατάφερε να απαντήσει στο προβάδισμα του Λεβαδειακού και να επαναφέρει την ισορροπία στον αγώνα. Η ισοφάριση από τον Γιόβιτς έδωσε νέα πνοή στους «πρωταθλητές» και τους επέτρεψε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα τους, τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο καμπής στην αναμέτρηση, με το σκορ να παραμένει στο 1-1 μετά την ολοκλήρωση της φάσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta