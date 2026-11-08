Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΡΕΑ με 2-0 και συνεχίζει το νικηφόρο σερί του

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Α' Εθνική Γυναικών, επικρατώντας εντός έδρας της ΡΕΑ με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της έκτης «στροφής» του πρωταθλήματος, με τις «πράσινες» να προσθέτουν ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο στη συγκομιδή τους, διατηρώντας την καλή τους αγωνιστική εικόνα.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας τις προθέσεις τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η πίεση που άσκησαν απέδωσε καρπούς μόλις στο 16ο λεπτό, όταν η Καλοκαιρινού κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΡΕΑ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της. Αυτό το γρήγορο προβάδισμα έδωσε τον τόνο στον αγώνα.

Το πρώτο αυτό γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να δημιουργεί ευκαιρίες, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο και η διαχείριση του προβαδίσματος

Η ομάδα του Γιάννη Χαραμπίδης δεν εφησύχασε με το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου και συνέχισε να ασκεί πίεση στην αντίπαλη εστία και μετά την επανέναρξη του αγώνα. Οι προσπάθειες των παικτριών του Παναθηναϊκού βρήκαν ανταπόκριση και στο δεύτερο μέρος, καθώς στο 52ο λεπτό ήρθε το δεύτερο τέρμα.

Συγκεκριμένα, η Κανέλλου ήταν αυτή που κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το 2-0 και δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα ασφαλείας στις γηπεδούχες. Από εκεί και πέρα, οι «πράσινες» διαχειρίστηκαν με επιτυχία το αποτέλεσμα, κρατώντας ανέπαφη την εστία τους και εξασφαλίζοντας το τρίποντο μέχρι το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης.

Το νικηφόρο σερί και η πορεία στο πρωτάθλημα

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Η ομάδα έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις τελευταίες αγωνιστικές, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα και την αγωνιστική της άνοδο.

Το αποτέλεσμα της εντός έδρας αναμέτρησης με τη ΡΕΑ αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία των «πρασίνων» στο φετινό πρωτάθλημα. Το τρίποντο αυτό ενισχύει τη θέση τους στη βαθμολογία και προσφέρει περαιτέρω ώθηση στην αυτοπεποίθηση των παικτριών και του τεχνικού επιτελείου για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους.

Ο προπονητής Γιάννης Χαραμπίδης

Ο Γιάννης Χαραμπίδης, προπονητής του Παναθηναϊκού, είδε την ομάδα του να εφαρμόζει με επιτυχία το αγωνιστικό πλάνο που είχε καταρτίσει και να κατακτά μια ακόμα νίκη. Η στρατηγική του φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς οι παίκτριες του Παναθηναϊκού παρουσιάζονται συγκροτημένες, αποτελεσματικές και με ξεκάθαρο στόχο στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται στην ομάδα, τόσο στις καθημερινές προπονήσεις όσο και κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων. Η συνέπεια στην απόδοση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την πορεία του Παναθηναϊκού.

Άλλα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, της έκτης «στροφής» του πρωταθλήματος, διεξήχθη και μια άλλη αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με ισοπαλία. Συγκεκριμένα, οι ομάδες της Αγίας Παρασκευής και της Κηφισιάς μοιράστηκαν τους βαθμούς, καθώς το μεταξύ τους παιχνίδι έληξε με σκορ 1-1.

Το αποτέλεσμα αυτό προσθέτει ενδιαφέρον στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν τον αγώνα τους για την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta