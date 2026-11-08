Η Μπράιτον του Κωστούλα ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Premier League μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ

Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα πανηγύρισε μία ακόμα νίκη στη φετινή Premier League, επικρατώντας της Μπρέντφορντ με 2-0 στο «Amex». Με αυτή την επιτυχία, οι «γλάροι» προσπέρασαν τη Μάντσεστερ Σίτι και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως βασικός για 78 λεπτά, έχοντας πολύ καλή και δραστήρια παρουσία στον αγώνα.

Η πορεία της Μπράιτον και η άνοδος στη βαθμολογία

Η Μπράιτον συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο πρωτάθλημα, καταγράφοντας την έβδομη νίκη της σε δέκα παιχνίδια. Με τους 22 βαθμούς που συγκέντρωσε, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της Premier League, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα χαρακτηρίζεται ως η έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, έχοντας αφήσει πίσω της τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται στο -1 από τους «γλάρους».

Η επικράτηση επί της Μπρέντφορντ ήρθε «σαν σε προπόνηση», με την Μπράιτον να δείχνει ανώτερη από το πρώτο λεπτό. Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε και την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που συνέβαλε στην άνοδό της στη δεύτερη θέση του πίνακα της Premier League.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Amex»

Οι «γλάροι» είχαν τα ηνία του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, απειλώντας για πρώτη φορά στο 8ο λεπτό, όταν ο Γκόμεζ αστόχησε από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή. Ο κεντρικός χαφ της Μπράιτον πήρε το «αίμα του πίσω» στο 15ο λεπτό. Έπειτα από φάση διαρκείας, έγινε αποδέκτης της μπάλας αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, απέφυγε με ωραία ντρίμπλα τον προσωπικό του αντίπαλο και εξαπέλυσε μία «φωτοβολίδα», στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Κέλεχερ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Στο 23ο λεπτό, η Μπρέντφορντ έμεινε με παίκτη λιγότερο. Ο Ιγκόρ Τιάγκο, σε μια ανύποπτη φάση, χτύπησε με τη γροθιά του χωρίς ουσιαστικό λόγο τον Αντρές. Ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ αρχικά τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, ωστόσο, μετά από έλεγχο στο VAR, άλλαξε την απόφασή του και το χρώμα της κάρτας, αποβάλλοντας τον επιθετικό των φιλοξενούμενων. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, στο 42ο λεπτό, η Μπράιτον διπλασίασε τα τέρματά της με εύστοχο πέναλτι του Πασκάλ Γκρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τους «γλάρους» να διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η Μπράιτον απείλησε ξανά στο 49ο λεπτό με τον Ντε Κάιπερ και στο 55ο λεπτό με τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος εκτέλεσε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα. Η ομάδα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το υπέρ της προβάδισμα, φτάνοντας στο τελικό 2-0.

Άλλες αναμετρήσεις στην Premier League

Την ίδια ώρα, η Σάντερλαντ πήρε μια σημαντική νίκη επί της Τσέλσι με 1-0 στο «Στάδιο του Φωτός». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 36ο λεπτό από τον Φε, το οποίο ήταν αρκετό για να ρίξει στο «καναβάτσο» τους «μπλε» του Λονδίνου. Με αυτή τη νίκη, οι «μαυρόγατες» βγήκαν από τη «ζώνη» του υποβιβασμού, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βυθιστεί πια σε αυτήν, μετά το τραγικό της ξεκίνημα στη σεζόν. Η Τσέλσι περιορίζεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρώτη τετράδα, αποδεικνύοντας ότι ακόμα δεν έχει σταθερότητα. Η Σάντερλαντ ανέβηκε προσωρινά στην 18η θέση, παραμένοντας όμως ακόμα εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Σε άλλη αναμέτρηση, η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Κρίσταλ Πάλας, επιστρέφοντας άμεσα στις νίκες. Η Λίβερπουλ ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ενώ η Κρίσταλ Πάλας έμεινε τελευταία στη βαθμολογία. Οι «Αετοί» ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί, με τον Πίνο να έχει δοκάρι στο 18ο λεπτό και τον Άλισον να πραγματοποιεί σπουδαίες επεμβάσεις στο 38ο και 43ο λεπτό. Το προβάδισμα στο ημίχρονο πήραν οι φιλοξενούμενοι χάρη στην κεφαλιά του Μακ Άλιστερ στο 40ό λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ έφτασε στο 2-0 με σουτ του Βιρτς μετά από γύρισμα του Μπαρκολά στο 54ο λεπτό. Η διπλή ευκαιρία των Πίνο και Λέρμα στο 77ο λεπτό σταμάτησε στον Άλισον, ενώ ο Ίσακ, αφού είχε χαμένο τετ α τετ στο 87ο λεπτό, εξιλεώθηκε δύο λεπτά αργότερα, σημειώνοντας το τρίτο τέρμα για τη Λίβερπουλ. Τελικά, ο Ενκέτια μείωσε στο τελικό 3-1 με πέναλτι στο 90+5ο λεπτό.

Τέλος, η Μπόρνμουθ σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της Ίπσουιτς και σκαρφάλωσε στην έβδομη θέση. Τα «Κεράσια» προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό, όταν ο Εβανίλσον έκλεψε την μπάλα από τον Γουόλτον και άνοιξε το σκορ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, με το αυτογκόλ του Ντέιβις να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 46ο λεπτό. Η Ίπσουιτς μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του ματς με πέναλτι του Κλαρκ στο 73ο λεπτό, αλλά δεν απέφυγε την ήττα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta