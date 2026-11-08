Αμφιβολίες Μουρίνιο για Βινίσιους, δεν τον θεωρεί πια βασικό για τη Ρεάλ

Το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ στη Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει αβέβαιο αυτή τη σεζόν, καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της παρουσίας του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αρχικά εξέφρασε θετικά λόγια για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ κατά την επιστροφή του στη Μαδρίτη, φέρεται να έχει αλλάξει στάση. Τα ρεπορτάζ από τα ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος προπονητής έχει πλέον αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή του Βινίσιους στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ.

Η αρχική εκτίμηση του Μουρίνιο

Όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Μαδρίτη, είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, Βινίσιους Τζούνιορ. Οι δηλώσεις του Πορτογάλου προπονητή είχαν δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον παίκτη και τη θέση του στην ομάδα. Η εμπιστοσύνη που έδειχνε ο Μουρίνιο φαινόταν να είναι ισχυρή, υποδηλώνοντας μια σταθερή πορεία για τον Βινίσιους στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Ωστόσο, μετά από μερικούς μήνες συνύπαρξης και συνεργασίας, τα δεδομένα μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Η αρχική αισιοδοξία και οι θετικές εκτιμήσεις έχουν πλέον διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα η κατάσταση του Βραζιλιάνου επιθετικού στην ομάδα να μην είναι πλέον η ίδια. Αυτή η μεταβολή έχει προκαλέσει ερωτηματικά σχετικά με τη συνέχεια της παρουσίας του στην αρχική ενδεκάδα.

Απώλεια θέσης στην ενδεκάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας AS, ο Βινίσιους Τζούνιορ χάνει βήμα-βήμα πόντους όσον αφορά τις βασικές επιλογές του Πορτογάλου προπονητή στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η θέση του στην ομάδα, η οποία κάποτε θεωρούνταν δεδομένη, τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς άλλοι παίκτες φαίνεται να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του Ζοσέ Μουρίνιο.

Σε τέτοιο βαθμό έχει φτάσει η κατάσταση, που ο διαρκώς βελτιωμένος Ντιομαντέ φέρεται να βρίσκεται πλέον πιο ψηλά στην ιεραρχία για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες και τις τακτικές επιλογές του προπονητικού επιτελείου, με τον Ντιομαντέ να κερδίζει έδαφος έναντι του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Η φετινή αγωνιστική εικόνα

Έως τώρα, ουδείς δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος από την απόδοση του Βραζιλιάνου επιθετικού αυτή τη σεζόν. Η αγωνιστική του εικόνα έχει τεθεί υπό εξέταση, καθώς οι προσδοκίες ήταν υψηλότερες δεδομένου του ταλέντου και της φήμης του παίκτη. Η έλλειψη πλήρους ικανοποίησης αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τις αμφιβολίες που έχουν προκύψει από το τεχνικό επιτελείο.

Τα στατιστικά στοιχεία της φετινής σεζόν ενισχύουν αυτή την εικόνα. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά από δώδεκα αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να σημειώσει μόλις ένα γκολ, ενώ έχει προσφέρει και τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του. Αυτοί οι αριθμοί θεωρούνται χαμηλοί για έναν παίκτη του δικού του επιπέδου και της θέσης του στην επίθεση μιας ομάδας όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το αβέβαιο μέλλον στο Σαντιάγο Μπερναμπέου

Το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ στη Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ αυτή τη σεζόν. Ενώ στο παρελθόν υπήρχαν στιγμές αμφιβολίας για την πορεία του, φέτος η κατάσταση έχει ενταθεί, με κανέναν να μην μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της παρουσίας του παίκτη στην ομάδα του Σαντιάγο Μπερναμπέου. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί ένα κλίμα αναμονής για τις επόμενες εξελίξεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως όλα αυτά είναι δυναμικά κατά μήκος μιας σεζόν και μπορούν να αλλάξουν. Οι επιλογές των προπονητών και η απόδοση των παικτών υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση, και οι ισορροπίες εντός μιας ομάδας μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η τρέχουσα εικόνα υποδηλώνει μια περίοδο προβληματισμού για τον Βραζιλιάνο επιθετικό και τη θέση του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko