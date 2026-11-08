Η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε σε τιμητική βράβευση του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Η τελετή έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αγώνα που έκλεισε το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων τίμησε τον Έλληνα προπονητή για τη συνολική του προσφορά στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η τιμητική εκδήλωση πριν το τζάμπολ

Η βράβευση του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή, αμέσως πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Αμαρουσίου και του Ολυμπιακού. Αυτή η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να κλείσει την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, προσδίδοντας έναν επιπλέον συμβολισμό στην εκδήλωση.

Άνθρωποι της ομάδας του Αμαρουσίου, μαζί με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Δήμο Στασινόπουλο, ήταν παρόντες για να απονείμουν το βραβείο στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η κίνηση αυτή αναγνώρισε τη μακρόχρονη και σημαντική συνεισφορά του στον αθλητικό οργανισμό του Αμαρουσίου.

Η πορεία του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Μαρούσι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ένα πλούσιο παρελθόν με την ομάδα των Βορείων Προαστίων, καθώς η σχέση του με το Μαρούσι ξεκίνησε από τα πρώτα του βήματα στον χώρο του μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής αγωνίστηκε ως αθλητής φορώντας τη φανέλα του συλλόγου, αφήνοντας το δικό του στίγμα στα παρκέ.

Η παρουσία του στο Μαρούσι δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδιότητα του παίκτη. Αργότερα, ανέλαβε και τα προπονητικά ηνία της ομάδας, οδηγώντας την για έναν ολόκληρο χρόνο. Η περίοδος αυτή ήταν η σεζόν 2009-2010, μια χρονιά που αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη της προπονητικής του καριέρας.

Η εκκίνηση της προπονητικής του διαδρομής

Η θητεία του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο του Αμαρουσίου το 2009-2010 σηματοδότησε την ουσιαστική έναρξη της πορείας του στο υψηλότερο επίπεδο της προπονητικής. Ήταν η χρονιά που του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του και να εδραιωθεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τους «κίτρινους» σε σημαντικές επιτυχίες. Μία από αυτές, η οποία μάλιστα αναφέρθηκε ειδικά, ήταν η τελευταία νίκη του Αμαρουσίου επί του Ολυμπιακού. Αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα σημειώθηκε ακριβώς εκείνη τη σεζόν, με τον τιμώμενο προπονητή στο τιμόνι της ομάδας.

Ο αγώνας της έκτης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ του Αμαρουσίου και του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξένησε την τιμητική βράβευση, αποτελούσε το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να παρακολουθήσει την εκδήλωση και να τιμήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η αναγνώριση της προσφοράς του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον σύλλογο του Αμαρουσίου αποτελεί παράδειγμα της εκτίμησης προς τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το μπάσκετ με συνέπεια και επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Athletiko