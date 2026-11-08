Η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Λεβαδειακού, που διεξήχθη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, οι δύο ομάδες απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία των αρχηγών των συλλόγων, Πέτρου Μάνταλου και Παναγιώτη Λιάγκα, καθώς και του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του οπαδού. Η συγκινητική αυτή στιγμή έλαβε χώρα στην Allwyn Arena, όπου οι παρευρισκόμενοι άφησαν ανθοδέσμες και λουλούδια σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο, μπροστά σε ένα μεγάλο πανό που είχε στηθεί προς τιμήν του δολοφονημένου Ενωσίτη. Η ενέργεια αυτή υπογράμμισε την κοινή βούληση των ομάδων να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή.

Ο φόρος τιμής στην Allwyn Arena

Η τελετή μνήμης έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι αρχηγοί των δύο αντιπάλων, ο Πέτρος Μάνταλος για την ΑΕΚ και ο Παναγιώτης Λιάγκας για τον Λεβαδειακό, προσήλθαν μαζί στον χώρο όπου είχε οργανωθεί ο φόρος τιμής. Η κίνησή τους συμβόλιζε την ενότητα και τον σεβασμό προς τον εκλιπόντα οπαδό.

Στην περιοχή της Original, όπου παραδοσιακά συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, είχε αναρτηθεί ένα μεγάλο πανό. Το πανό αυτό απεικόνιζε τη μορφή του Μάριου Ρουμπή, υπενθυμίζοντας σε όλους την παρουσία του και την τραγική απώλειά του. Μπροστά σε αυτό το πανό, οι αρχηγοί άφησαν τα λουλούδια τους, αποδίδοντας έναν σιωπηλό φόρο τιμής.

Η παρουσία και οι κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

Στην τελετή μνήμης συμμετείχε ενεργά και ο διοικητικός ηγέτης του «Δικεφάλου», Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ συνόδευσε τους αρχηγούς των ομάδων στην Original, δείχνοντας με την παρουσία του την προσωπική του δέσμευση στην απόδοση τιμών στον Μάριο Ρουμπή. Η παρουσία του κ. Ηλιόπουλου προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε τη φωτογραφία του Μάριου Ρουμπή, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη στη θύρα 21 του γηπέδου. Αυτή η πράξη του ισχυρού άνδρα των πρωταθλητών, να φιλήσει τόσο τη φωτογραφία όσο και το πανό με το πρόσωπο του δολοφονημένου οπαδού, υπογράμμισε το βάθος του συναισθήματος και του σεβασμού που εκφράστηκε από την πλευρά της διοίκησης της ΑΕΚ.

Ένας χρόνος από την τραγική απώλεια

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των δύο ποδοσφαιρικών συλλόγων έλαβε χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός ακριβώς χρόνου από την ημέρα της δολοφονίας του Μάριου Ρουμπή. Ο οπαδός της ΑΕΚ είχε χάσει τη ζωή του σε ένα οπαδικό επεισόδιο, το οποίο είχε σημειωθεί στην πόλη της Χαλκίδας. Η επέτειος αυτή αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω από την απόφαση να τιμηθεί η μνήμη του με αυτόν τον επίσημο τρόπο.

Η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός, μέσω των αρχηγών τους και της διοίκησης της ΑΕΚ, θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα μνήμης και σεβασμού για τον νεκρό οπαδό των «κιτρινόμαυρων». Η εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε μπροστά στους φιλάθλους, διατήρησε ζωντανή τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, έναν χρόνο μετά την τραγική του απώλεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit