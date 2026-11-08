Ο Τομά Ερτέλ ετοιμάζεται για επάνοδο στη δράση με την ΑΕΚ

Ο Τομά Ερτέλ μετράει αντίστροφα για την επάνοδο στη δράση με την ΑΕΚ, μετά από θλάση στο γαστροκνήμιο που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Γάλλος πλέι μέικερ αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 19 Οκτωβρίου και η επιστροφή του αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στην ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Η θεραπεία του έχει προχωρήσει εξαιρετικά, φέρνοντας τον έμπειρο γκαρντ κοντά στην επιστροφή του στα παρκέ.

Η πορεία της αποκατάστασης του Ερτέλ

Ο Τομά Ερτέλ, ο Γάλλος πλέι μέικερ της ΑΕΚ, ταλαιπωρήθηκε από θλάση στο γαστροκνήμιο, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό διάστημα. Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας καταγράφηκε στις 19 Οκτωβρίου, σε αναμέτρηση κόντρα στη Μύκονο. Έκτοτε, ο παίκτης ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η διαδικασία της θεραπείας του εξελίχθηκε με εξαιρετικό τρόπο, με το διάστημα της απουσίας του να φτάνει πλέον στο τέλος του. Στην επιτυχή πορεία της αποκατάστασης συνέβαλε και ο προσωπικός του φυσιοθεραπευτής, ο οποίος είναι γνωστός και από τη συνεργασία του με τους Φουρνιέ και Γιαμπουσέλε. Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν καρπούς, καθώς ο Ερτέλ νιώθει πλέον πολύ καλύτερα.

Εντατικό ατομικό πρόγραμμα και επανένταξη στις προπονήσεις

Η βελτίωση της κατάστασης του Γάλλου άσου αποτυπώθηκε και στο παρκέ το πρωί της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου. Ο Τομά Ερτέλ ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα και με αρκετά υψηλή ένταση. Αυτό δείχνει ότι ο παίκτης επιστρέφει σιγά-σιγά σε πλήρεις ρυθμούς.

Το πλάνο για την πλήρη επιστροφή του έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, ο έμπειρος γκαρντ θα επιχειρήσει να ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ.

Στόχος η αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας

Ο βασικός στόχος για τον Τομά Ερτέλ είναι να βρει άμεσα τον αγωνιστικό του ρυθμό, προκειμένου να είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, η επίσημη επάνοδός του στη δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η επιστροφή του έχει προγραμματιστεί για τον αγώνα της 14ης Νοεμβρίου, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί στην έδρα της Δόξας Λευκάδας, στη «Sunel Arena», σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση του Γάλλου πλέι μέικερ μετά την περίοδο του τραυματισμού του.

Σημαντική ανάσα για τον Ντράγκαν Σάκοτα και την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, καθώς αντιμετωπίζει σωρεία τραυματισμών στο ιατρικό της δελτίο. Αυτή τη στιγμή, σημαντικοί παίκτες όπως οι Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Φίζελ, Σκορδίλης και Φλιώνης βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον προπονητή της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα.

Η επιστροφή του Τομά Ερτέλ αναμένεται να δώσει τεράστια ανάσα στον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς θα του «λύσει τα χέρια» όσον αφορά τις επιλογές του στο παρκέ. Η επάνοδος του έμπειρου γκαρντ αποτελεί την πιο ευχάριστη είδηση για την ΑΕΚ τις τελευταίες ημέρες, προσφέροντας ενίσχυση σε μια περίοδο που η ομάδα την έχει μεγάλη ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko