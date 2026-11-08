Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη – Στο νοσοκομείο για μαγνητική

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ, καθώς η ατυχία της χτύπησε ξανά την πόρτα με τον τραυματισμό του Δημήτρη Φλιώνη. Ο αρχηγός της «Ένωσης» τέθηκε νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών στους έξι παίκτες. Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων και θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο τραυματισμός του αρχηγού Δημήτρη Φλιώνη

Ο Δημήτρης Φλιώνης, ο αρχηγός της «Ένωσης» και Έλληνας γκαρντ, υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων στη δεξιά πλευρά του σώματός του. Ο τραυματισμός αυτός συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά λύγισε με τελικό σκορ 83-74. Η απώλεια του Φλιώνη αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για την ομάδα, καθώς προστίθεται σε μια ήδη επιβαρυμένη λίστα τραυματιών.

Για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους, ο Δημήτρης Φλιώνης θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Meditteraneo Ηospital, προκειμένου το τεχνικό επιτελείο να έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης του παίκτη.

Η ατυχία χτυπά ξανά την ΑΕΚ

Οι ατυχίες δεν σταματούν για την ΑΕΚ, καθώς η κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς συνεχίστηκε και στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Πέρα από τον Δημήτρη Φλιώνη, η ομάδα είδε και τον Μπράουν να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης, όταν το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως μετά το περιστατικό, σηκώθηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια.

Ο τραυματισμός του Μπράουν εντοπίζεται στον αχίλλειο τένοντα, γεγονός που έθεσε τον οργανισμό της «Ένωσης» σε αναμμένα κάρβουνα. Ο παίκτης μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Οι δύο αυτοί νέοι τραυματισμοί επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση της ομάδας.

Έξι παίκτες στο ιατρικό δελτίο της «Βασίλισσας»

Μετά τους πρόσφατους τραυματισμούς των Δημήτρη Φλιώνη και Μπράουν, το ιατρικό δελτίο της ΑΕΚ έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Πλέον, ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά συνολικά έξι παίκτες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των τραυματιών. Αυτό το γεγονός προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος βλέπει την περιφερειακή του γραμμή να αδειάζει.

Εκτός του Δημήτρη Φλιώνη και του Μπράουν, στα πιτς βρίσκονται ήδη και οι Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ και Σκορδίλης. Αυτές οι απουσίες δημιουργούν ένα δύσκολο αγωνιστικό περιβάλλον για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν όλες αυτές τις απώλειες σε μια πολύ δύσκολη σεζόν από κάθε άποψη.

Πονοκέφαλος για τον Ντράγκαν Σάκοτα

Το νέο αυτό πλήγμα με τον τραυματισμό του αρχηγού Δημήτρη Φλιώνη, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες απουσίες, προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στον Ντράγκαν Σάκοτα. Ο προπονητής της ΑΕΚ καλείται να βρει λύσεις και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, καθώς η περιφερειακή του γραμμή έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η ομάδα απαιτεί άμεσες αποφάσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να διαχειριστούν τις πολλαπλές απουσίες τους στις επερχόμενες αναμετρήσεις, με το τεχνικό επιτελείο να αναμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών τομογραφιών για τον Φλιώνη και τις εξετάσεις του Μπράουν. Η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη για τη «Βασίλισσα», η οποία αντιμετωπίζει συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta