Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον λεβαδειακό: Με χριστακόπουλο και μάνταλο στους βασικούς

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 17:00. Περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, για την αρχική ενδεκάδα. Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αλλαγές, διατηρώντας το σύστημα 4-4-2, ενώ ο νεαρός Σπύρος Χριστακόπουλος συμπεριλήφθηκε στους βασικούς.

Οι επιλογές του μάρκο νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να διατηρήσει τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι στην εστία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Στην αμυντική γραμμή, ο Σπύρος Χριστακόπουλος πήρε τη θέση του τιμωρημένου Ρότα, κάνοντας το ντεμπούτο του σε επίπεδο Super League. Την τετράδα της άμυνας συμπληρώνουν οι Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ραζβάν Μαρίν επιστρέφει στους βασικούς, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος πήρε τη θέση του Αριάγκα. Το δίδυμο του άξονα αποτελείται από τους Μαρίν και Μάνταλο. Στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής, ο προπονητής της ΑΕΚ εμπιστεύτηκε τους Λόβρο Μάγερ και Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Στην επίθεση, επιστρέφει το δίδυμο των Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, όπως παρατάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς με σύστημα 4-4-2, είναι η εξής:

Τερματοφύλακας: Μπρινιόλι

Αμυντική γραμμή: Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος

Μεσαία γραμμή: Μάνταλος, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά

Επίθεση: Γιόβιτς, Βάργκα

Οι αλλαγές σε σχέση με τη Ρεάλ μαδρίτης

Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Η μία αλλαγή ήταν αναγκαστική, καθώς ο Σπύρος Χριστακόπουλος αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ρότα. Επιπλέον, οι Ραζβάν Μαρίν, Πέτρος Μάνταλος και Μπαρνάμπας Βάργκα πήραν τις θέσεις των Κάιρινεν, Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς αντίστοιχα, οι οποίοι βρέθηκαν στον πάγκο.

Στον πάγκο της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό βρίσκονται οι: Στρακόσα, Αλεξίου, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Βιτάλις, Κουτέσα και Αργυρίου. Ο νεαρός Αργύρης Αργυρίου συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Απουσίες και η ενδεκάδα του λεβαδειακού

Εκτός αποστολής για την ΑΕΚ έμειναν ο τιμωρημένος Ρότα, ο τραυματίας Ζούμπκοφ, ο Ζοάο Μάριο που ταλαιπωρήθηκε από πνευμονία, καθώς και ο Ζίνι. Η επιστροφή του Στρακόσα στην εστία αναμένεται μετά τη διακοπή.

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, ο προπονητής Χαραλάμπους επέλεξε την ακόλουθη ενδεκάδα με σύστημα 5-3-2: Ελίασι, Μανθάτης, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάνσο, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Ποπέσκου, Κομπνάν. Στον πάγκο των Βοιωτών βρίσκονται οι: Ανάκερ, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Συμελίδης, Εμμανουηλίδης, Μπαλντέ, Ροντρίγκες και Μπάουζα.

Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα

Η ΑΕΚ επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα μετά την υπερπροσπάθεια και τη συγκλονιστική εμφάνιση που είχε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα που γνώρισε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta