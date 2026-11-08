Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει την τελική μορφή του νέου γηπέδου στην Τούμπα

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παρουσίασή του, καθώς η τελική αρχιτεκτονική μορφή της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού» είναι πλέον έτοιμη. Η παρουσίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αρχικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Εκτός απροόπτου, η ολοκληρωμένη εικόνα του έργου θα αποκαλυφθεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Η «φωλιά του δικέφαλου αετού» παίρνει μορφή

Η επικείμενη παρουσίαση θα αποκαλύψει την εξωτερική όψη του νέου γηπέδου, ένα στοιχείο που είχε παραμείνει εκτός της προηγούμενης παρουσίασης του Σεπτεμβρίου. Εκείνη η παρουσίαση είχε δώσει μια πρώτη, ολοκληρωμένη εικόνα για τον τεχνικό και μελετητικό σχεδιασμό του έργου, με τη συμμετοχή της SALFO, της Populous, της Buro Happold και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων εταιρειών.

Ο λόγος για τον οποίο η εξωτερική όψη της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού» δεν είχε παρουσιαστεί νωρίτερα σχετιζόταν με την επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αλλαγές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διαδικασίες αυτές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προετοιμάζουν την παρουσίαση του συνολικού project.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και λειτουργικότητα

Αυτή τη φορά, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν μόνο οι εξωτερικές όψεις του γηπέδου. Στο υλικό θα περιλαμβάνονται τα αναλυτικά σχέδια και οι μελέτες, η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, οι υποδομές φιλοξενίας, αλλά και οι εγκαταστάσεις που θα πλαισιώνουν το γήπεδο, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα του έργου.

Στον σχεδιασμό προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης, εγκαταστάσεις εστίασης και εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνολική ανάπλαση της περιοχής. Στόχος παραμένει η δημιουργία ενός γηπέδου χωρητικότητας περίπου 34.000-35.000 θεατών, που θα λειτουργεί καθημερινά και όχι αποκλειστικά τις ημέρες των αγώνων.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου στην Τούμπα

Το χρονοδιάγραμμα του ΠΑΟΚ προβλέπει την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2027. Η εκτιμώμενη διάρκεια κατασκευής είναι 40 μήνες, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου να τοποθετείται στο τέλος του 2030.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου είχαν ξεκαθαρίσει από την πρώτη παρουσίαση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην κατεδάφιση της σημερινής Τούμπας χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η κύρια άδεια δόμησης. Η εξασφάλιση αυτής της άδειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών.

Προβληματισμός για την προσωρινή έδρα στο Καυτανζόγλειο

Την ώρα που ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο προχωρά, το ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό αφορά το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Το Καυτανζόγλειο προορίζεται να αποτελέσει την προσωρινή έδρα του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της κατασκευής της νέας Τούμπας.

Οι διαδικασίες για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο Εθνικό Στάδιο έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Πλέον, υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ώστε να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις ανάγκες του συλλόγου.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα του ΠΑΟΚ προβλέπει την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο το καλοκαίρι του 2027. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γνωρίζει εγκαίρως πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καυτανζόγλειο, καθώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την υλοποίηση του συνολικού project.

Με πληροφορίες από: Gazzetta