Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την «Sunel Arena», επικρατώντας της ΑΕΚ με σκορ 83-74, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τον Μπράνκου Μπαντιό να πραγματοποιεί μια απολαυστική εμφάνιση, οδηγώντας τους «πράσινους» σε ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική «Ένωση».

Ο πρωταγωνιστής Μπράνκου Μπαντιό

Ο Μπράνκου Μπαντιό αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, προσφέροντας μια εντυπωσιακή επίδοση που καθόρισε την έκβαση του αγώνα. Ο παίκτης των «πρασίνων» σημείωσε συνολικά 25 πόντους, επιδεικνύοντας μεγάλη ευστοχία στα σουτ, καθώς είχε 9/12 προσπάθειες.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Μπαντιό συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, μαζεύοντας 5 ριμπάουντ και πραγματοποιώντας 4 κλεψίματα. Η συνολική του παρουσία στο παρκέ ήταν καθοριστική, ειδικά στα κρίσιμα λεπτά της αναμέτρησης, όπου δήλωσε ξανά παρών και βοήθησε την ομάδα του να «κλειδώσει» τη νίκη.

Η δυναμική εκκίνηση της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά και να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της. Η «Ένωση» κατάφερε να ελέγξει το ματς στο πρώτο ημίχρονο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτή η δυναμική πορεία οδήγησε τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 40-37.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του πρώτου μέρους ήταν το απίστευτο τρίποντο που σημείωσε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο παίκτης της ΑΕΚ εκτέλεσε από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στο καλάθι και προσφέροντας ένα highlight στον αγώνα, το οποίο συνέβαλε στο προβάδισμα της ομάδας του.

Η ανατροπή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο

Το σκηνικό άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται μεταμορφωμένος. Οι «πράσινοι» έσφιξαν την άμυνά τους, περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική δράση της ΑΕΚ και ανακτώντας τον έλεγχο του αγώνα. Αυτή η αμυντική προσήλωση επέτρεψε στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 11-21 στην τρίτη περίοδο.

Με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ, διαμορφώνοντας το 55-58. Η ανατροπή αυτή έδωσε ψυχολογικό αβαντάζ στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι διατήρησαν την υπεροχή τους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν.

Συνεισφορά και άλλων παικτών και η κατάσταση των ομάδων

Εκτός από τον Μπράνκου Μπαντιό, καθοριστική ήταν και η συμβολή άλλων παικτών του Παναθηναϊκού στην επίτευξη του «διπλού». Οι Χέιζ-Ντέιβις και Φρανσίσκο σημείωσαν αμφότεροι 14 πόντους, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση και συμπληρώνοντας ιδανικά την εξαιρετική εμφάνιση του Μπαντιό. Η συνεργασία τους στα κρίσιμα λεπτά ήταν σημαντική για να «κλειδώσει» η νίκη.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετώπισε ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς στερήθηκε από νωρίς τις υπηρεσίες του τραυματία Γκρεγκ Μπράουν. Η απουσία του επηρέασε την προσπάθεια των γηπεδούχων να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι τέλους. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός επανήλθε στις νίκες, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 5-1, ενώ το σύνολο της ΑΕΚ υποχώρησε στο 2-3.

Με πληροφορίες από: Athletiko