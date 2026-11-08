Κωστούλας και Κοστίνια ξανά βασικοί για την Μπράιτον απέναντι στην Μπρέντφορντ

Η Μπράιτον υποδέχεται την Μπρέντφορντ σε μια σημαντική αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική της Premier League, με τους Μπάμπη Κωστούλα και Κοστίνια να ξεκινούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων». Ο Έλληνας στράικερ και ο Πορτογάλος μπακ καλούνται να συμβάλουν στην προσπάθεια της ομάδας τους να διεκδικήσει ένα ακόμη «τρίποντο». Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 8 Νοεμβρίου, στις 16:00.

Η αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ

Η Μπράιτον φιλοξενεί την Μπρέντφορντ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της κορυφαίας αγγλικής λίγκας. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους «Γλάρους» να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Οι φίλαθλοι αναμένουν με ενδιαφέρον την εμφάνιση της ομάδας τους, καθώς η παρουσία των Κωστούλα και Κοστίνια στην αρχική ενδεκάδα δείχνει την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις ικανότητές τους. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00.

Η συνέχεια μετά το «διπλό» στο Έτιχαντ

Η επιλογή των δύο παικτών να ξεκινήσουν βασικοί έρχεται μετά το σπουδαίο διπλό που πέτυχε η Μπράιτον την περασμένη εβδομάδα. Οι «Γλάροι» επικράτησαν της Μάντσεστερ Σίτι με σκορ 0-1 στο Έτιχαντ, σε μια αναμέτρηση που άφησε θετικές εντυπώσεις.

Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε για 71 λεπτά, δείχνοντας την παρουσία του στην επίθεση της ομάδας. Ο Πορτογάλος μπακ, Κοστίνια, έπαιξε σε όλο το παιχνίδι, προσφέροντας σταθερότητα στην αμυντική γραμμή της Μπράιτον και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση επί των «Πολιτών».

Στόχος η 2η θέση της βαθμολογίας

Μετά την επιτυχία κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, η Μπράιτον έχει πλέον έναν σαφή στόχο: να πάρει ένα ακόμη «τρίποντο» απέναντι στην Μπρέντφορντ. Μια ενδεχόμενη νίκη θα επιτρέψει στους «Γλάρους» να προσπεράσουν τους «Πολίτες» στη βαθμολογία της Premier League.

Η ομάδα στοχεύει να ανέβει στη 2η θέση του πρωταθλήματος, κάτι που θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία για την πορεία της. Η συμβολή των Κωστούλα και Κοστίνια κρίνεται απαραίτητη σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η παρουσία τους στο αρχικό σχήμα σηματοδοτεί την πρόθεση για επιθετικό και αποτελεσματικό παιχνίδι.

Η παρουσία των δύο παικτών στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας, γνωστός και ως Babistuta, έχει δείξει σταθερή παρουσία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς της Μπράιτον στο πρωτάθλημα, επιδεικνύοντας τις επιθετικές του αρετές.

Ο απολογισμός του Έλληνα στράικερ περιλαμβάνει 3 γκολ και 2 ασίστ, στοιχεία που τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Από την πλευρά του, ο Κοστίνια μετράει 8 εμφανίσεις στη φετινή Premier League, έχοντας συμπληρώσει 271 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, προσφέροντας λύσεις στην άμυνα.

Το παρελθόν στον Ολυμπιακό

Και οι δύο παίκτες, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κοστίνια, έχουν κοινό παρελθόν, καθώς υπήρξαν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτή η κοινή τους πορεία προσθέτει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην παρουσία τους στην Μπράιτον.

Η εμπειρία που απέκτησαν στον ελληνικό σύλλογο τους έχει βοηθήσει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Premier League και να αποτελούν πλέον βασικά στελέχη της Μπράιτον, συνεισφέροντας στις επιτυχίες της ομάδας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta