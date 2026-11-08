Η διπλή επέμβαση του Μανδά κράτησε τη Λάτσιο μπροστά στο σκορ απέναντι στη Νάπολι

Η Λάτσιο κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Νάπολι, χάρη σε ένα γκολ του Φρατέζι και μια κομβική διπλή επέμβαση του τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά. Ο αγώνας διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (08/11) στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ να είναι 0-1 υπέρ της, έχοντας αντιμετωπίσει τη Νάπολι. Η καθοριστική παρουσία του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια αποδείχθηκε καθοριστική για τη διατήρηση του υπέρ της σκορ.

Η αναμέτρηση στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα»

Το μεγάλο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής στη Serie A έλαβε χώρα στο ιστορικό γήπεδο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Η Λάτσιο, η οποία ταξίδεψε στον ιταλικό νότο, φιλοξενήθηκε από τη Νάπολι σε μια σημαντική αναμέτρηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, έχοντας την ιδιότητα της πρωτοπόρου και παραμένοντας αήττητη στον βαθμολογικό πίνακα, επιδίωκε να διατηρήσει την εξαιρετική της πορεία. Η αναμέτρηση της Κυριακής (08/11) ήταν κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στην κορυφή της Serie A.

Το προβάδισμα της Λάτσιο

Η Λάτσιο κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ σχετικά νωρίς στον αγώνα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Φρατέζι ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 0-1.

Το τέρμα αυτό έδωσε σημαντική ώθηση στους «λατσιάλι», οι οποίοι προσπάθησαν να διαχειριστούν το υπέρ τους σκορ. Ωστόσο, η Νάπολι δεν έμεινε αδρανής και προσπάθησε να αντιδράσει, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της Λάτσιο.

Η «μαγική» διπλή επέμβαση του Χρήστου Μανδά

Το «κλειδί» για να διατηρηθεί το προβάδισμα της Λάτσιο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν η εντυπωσιακή απόδοση του Χρήστου Μανδά. Ο διεθνής τερματοφύλακας, με μια σειρά από αστραπιαίες αντιδράσεις, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Στο 42ο λεπτό, ο Μανδάς πραγματοποίησε μια θεαματική διπλή επέμβαση που έκοψε την ανάσα. Αρχικά, αντέδρασε εξαιρετικά σε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ολιβέρα από τα αριστερά, αποκρούοντας την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, με μια νέα αστραπιαία αντίδραση, πρόλαβε να «καπακώσει» την μπάλα.

Η δεύτερη αυτή επέμβαση ήταν εξίσου σημαντική, καθώς έγινε πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή της εστίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μανδάς απέτρεψε την ισοφάριση από τον Χόιλουντ, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, διατηρώντας το προβάδισμα των Ρωμαίων.

Η σημασία της απόκρουσης για το ημίχρονο

Η καθοριστική παρέμβαση του Χρήστου Μανδά στο 42ο λεπτό ήταν ζωτικής σημασίας για τη Λάτσιο. Χωρίς αυτή τη διπλή επέμβαση, το σκορ θα μπορούσε να είχε αλλάξει, οδηγώντας ενδεχομένως σε ισοφάριση από την πλευρά της Νάπολι.

Χάρη στην ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα του Έλληνα τερματοφύλακα, οι «λατσιάλι» κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο από θέση οδηγού, έχοντας το υπέρ τους 0-1. Αυτό τους επέτρεψε να πάνε στα αποδυτήρια με το ηθικό ανεβασμένο και το προβάδισμα στο σκορ, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko