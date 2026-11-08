Νέα ατυχία σημειώθηκε για την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα της με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL. Ο Γκρεγκ Μπράουν τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού και χρειάστηκε να αποχωρήσει άμεσα από το παρκέ, μεταφερόμενος σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, καθώς ο τραυματισμός του παίκτη ήταν εντελώς απρόσμενος και συνέβη σε μια φάση που δεν προμήνυε κάτι σοβαρό.

Η απρόσμενη στιγμή του τραυματισμού στο παρκέ

Ο τραυματισμός του Γκρεγκ Μπράουν έλαβε χώρα σε μια φαινομενικά ανύποπτη φάση του αγώνα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, ο παίκτης της ΑΕΚ, αμέσως μετά την εκτέλεση μιας βολής, προσπάθησε να πάρει ριμπάουντ. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ, με αποτέλεσμα ο Μπράουν να εμφανιστεί να πέφτει στο έδαφος.

Αμέσως μετά την πτώση του, ο ψηλός της Ένωσης έπιανε το σημείο όπου βρίσκεται ο αχίλλειος τένοντας. Σηκώθηκε με δυσκολία και αποχώρησε κουτσαίνοντας εμφανώς προς τα αποδυτήρια. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, παρακολούθησε τον παίκτη του να αποχωρεί με εμφανή δυσκολία, γεγονός που προκάλεσε άμεσο προβληματισμό και ανησυχία στον πάγκο της ομάδας.

Άμεση μεταφορά στο Mediterraneo Hospital για πλήρη ιατρικό έλεγχο

Μετά τον τραυματισμό του, ο Γκρεγκ Μπράουν αναχώρησε άμεσα από το γήπεδο για το νοσοκομείο. Από την ΚΑΕ ΑΕΚ έγινε γνωστό ότι ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού. Η άμεση μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greg Brown διακομίστηκε στο Mediterraneo Hospital, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της κατάστασης του αχίλλειου τένοντα, ώστε να καθοριστεί το πρωτόκολλο αποκατάστασης και η περίοδος απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η επίσημη ενημέρωση και το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ, μέσω σχετικής της ανάρτησης, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο παίκτης θα διακομισθεί στο Mediterraneo Hospital για πλήρη ιατρικό έλεγχο, όπως και έγινε.

Επιπλέον, η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της προς τον αθλητή της. Χαρακτηριστικά, η ομάδα ανέφερε στην ανάρτησή της: «Οι σκέψεις μας μαζί σου, Greg!». Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την ανησυχία και την αλληλεγγύη ολόκληρης της ομάδας και της διοίκησης προς τον Γκρεγκ Μπράουν, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων και της πορείας της αποκατάστασής του.

Ενοχλήσεις και για τον Δημήτρη Φλιώνη

Πέραν του σοβαρού τραυματισμού του Γκρεγκ Μπράουν, η ΑΕΚ αντιμετώπισε ένα ακόμα πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Φλιώνης ένιωσε ενοχλήσεις στην περιοχή των κοιλιακών. Οι διαθέσιμες πηγές δεν παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση, τη σοβαρότητα ή την αντιμετώπιση αυτών των ενοχλήσεων του Φλιώνη, αλλά το γεγονός αυτό προστίθεται στις ατυχίες που βρήκαν την ομάδα στον συγκεκριμένο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit