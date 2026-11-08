Ο Παναγιώτης Σαντής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό Β, καθώς το τελευταίο διάστημα δείχνει ασταμάτητος στην Superbet League 2. Ο νεαρός επιθετικός σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του με την Ελλάς Σύρου, φτάνοντας τα τρία τέρματα στο πρωτάθλημα. Η επίτευξη αυτού του γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο 19χρονος παίκτης έσπευσε να το αφιερώσει στον Ισπανό κόουτς Άλβαρο Ρούμπιο, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη στήριξή του.

Η εξαιρετική φόρμα του Παναγιώτη Σαντή

Ο Παναγιώτης Σαντής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς το τελευταίο διάστημα σκοράρει συνεχώς με τη φανέλα του Ολυμπιακού Β. Η συνέπεια στην επίτευξη τερμάτων τον καθιστά έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας στην Superbet League 2.

Το τέρμα που πέτυχε στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάς Σύρου ήταν το τρίτο του προσωπικό γκολ στη διοργάνωση. Αυτή η επίδοση είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο 19χρονος στράικερ έχει σημειώσει αυτά τα τρία γκολ στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού Β, φτάνοντας συνολικά τις δέκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Η περιγραφή του εντυπωσιακού τέρματος στον Ρέντη

Η φάση που οδήγησε στο τέρμα του Παναγιώτη Σαντή εκτυλίχθηκε στο 15ο λεπτό του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Ο συμπαίκτης του, Τουφάκης, ήταν αυτός που έδωσε μία ωραία πάσα στον 19χρονο επιθετικό, ο οποίος βρισκόταν σε θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή της αντίπαλης ομάδας.

Μετά την παραλαβή της μπάλας, ο Σαντής επέδειξε εξαιρετική τεχνική. Πραγματοποίησε μία υπέροχη κίνηση, με την οποία κατάφερε να απελευθερωθεί αποτελεσματικά από το μαρκάρισμα του αμυντικού Διαμαντή. Η ενέργειά του αυτή του έδωσε τον απαραίτητο χώρο για να εκτελέσει.

Αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, ο νεαρός παίκτης εξαπέλυσε ένα τρομερό αριστερό σουτ. Η μπάλα κατευθύνθηκε με μεγάλη δύναμη και ακρίβεια, καταλήγοντας στο «Γ» της εστίας του τερματοφύλακα Καραργύρη. Με αυτό τον τρόπο, ο Παναγιώτης Σαντής διαμόρφωσε το σκορ σε 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού Β.

Η συμβολική αφιέρωση στον Άλβαρο Ρούμπιο

Ο πανηγυρισμός του Παναγιώτη Σαντή μετά την επίτευξη του γκολ ήταν ιδιαίτερα συμβολικός. Ο νεαρός επιθετικός έτρεξε κατευθείαν προς τον Ισπανό κόουτς, Άλβαρο Ρούμπιο, και του αφιέρωσε το τέρμα του. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει τη στενή σχέση και την εμπιστοσύνη μεταξύ παίκτη και προπονητή.

Η αφιέρωση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα του Ολυμπιακού Β έχει καταγράψει συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, και η κίνηση του Σαντή αποτελεί μία έμπρακτη ένδειξη στήριξης και ενότητας προς τον προπονητή του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko