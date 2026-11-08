Η ΑΕΚ αναζητά ρεκόρ 25 ετών στην έδρα της

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, επιδιώκοντας μια νίκη που θα ισοφαρίσει ένα ιστορικό ρεκόρ. Η Ένωση στοχεύει να πετύχει πέντε συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, επίδοση που έχει να σημειωθεί εδώ και 25 χρόνια. Η εντός έδρας δυναμική της αποτελεί το μεγάλο της στήριγμα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η δυναμική της νέας φιλαδέλφειας

Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάτλημα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν συνδυάσει τις τέσσερις πρώτες εντός έδρας εμφανίσεις τους με ισάριθμες νίκες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σερί. Η ομάδα επιζητά να δώσει συνέχεια σε αυτή την πορεία, με την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό να είναι κομβικής σημασίας.

Οι αριθμοί που συνοδεύουν αυτή την εντός έδρας κυριαρχία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Η ΑΕΚ έχει πετύχει συνολικά 17 γκολ στις αναμετρήσεις της μπροστά στον κόσμο της, χωρίς να έχει δεχθεί κανένα. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την πλήρη επιβολή των όρων της στις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθιστώντας την έδρα της ένα πραγματικό φρούριο.

Το ιστορικό ορόσημο

Το ζητούμενο στο σημερινό παιχνίδι είναι η κατάκτηση ενός ακόμη τρίποντου, το οποίο, πέρα από τη βαθμολογική του αξία, θα προσδώσει και μια ξεχωριστή ιστορική διάσταση. Μια πιθανή πέμπτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη θα φέρει την ΑΕΚ σε μια επίδοση που έχει να καταγραφεί εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

Η τελευταία φορά που η Ένωση σημείωσε ανάλογη εκκίνηση στο πρωτάθλημα ήταν την αγωνιστική περίοδο 2001-02. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με πέντε διαδοχικές νίκες στην έδρα της, θέτοντας τις βάσεις για μια δυναμική πορεία. Η σημερινή αναμέτρηση προσφέρει την ευκαιρία να επαναληφθεί αυτό το επίτευγμα.

Η ομάδα του 2001-2002

Στην ιστορική αγωνιστική περίοδο 2001-02, η ΑΕΚ είχε στον πάγκο της τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη του θητεία στον σύλλογο. Η διοίκηση της ομάδας εκείνη την εποχή ήταν υπό την ηγεσία του Μάκη Ψωμιάδη. Αυτή η ομάδα είχε καταφέρει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με ένα αήττητο σερί πέντε εντός έδρας νικών, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα.

Έκτοτε, παρά τις προσπάθειες και τις επιτυχημένες πορείες, η Ένωση δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει ένα τόσο δυναμικό εντός έδρας ξεκίνημα. Η ευκαιρία αυτή παρουσιάζεται τώρα, απέναντι στους Βοιωτούς του Λεβαδειακού, δίνοντας στην ομάδα την ώθηση να γράψει ιστορία και να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που άντεξε για 25 χρόνια.

Η αποστολή απέναντι στον λεβαδειακό

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η αποστολή είναι σαφώς καθορισμένη. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί ξανά η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας, να προστεθούν τρεις ακόμη βαθμοί στη συγκομιδή της ομάδας και να διατηρηθεί η έδρα της αλώβητη. Η σημασία του αγώνα δεν περιορίζεται μόνο στη βαθμολογική συγκομιδή, αλλά επεκτείνεται και στην ιστορική διάσταση.

Μαζί με την επιθυμητή νίκη, μπορεί να έρθει και η ισοφάριση μιας επίδοσης που παρέμεινε αδιάσπαστη για ένα τέταρτο του αιώνα. Η επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι θα ενισχύσει περαιτέρω την αυτοπεποίθηση της ομάδας και θα επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στην έδρα της, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της σερί.

Με πληροφορίες από: Athletiko