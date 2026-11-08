ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης στη GBL

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ, σε μια αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της GBL. Και οι δύο ομάδες καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες, καθώς βασικοί παίκτες τους βρίσκονται εκτός αποστολής λόγω προβλημάτων υγείας, τραυματισμών ή άλλων διαδικασιών, επηρεάζοντας τα αγωνιστικά πλάνα των προπονητών τους.

Τα προβλήματα στο «πράσινο» στρατόπεδο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο σημαντικών παικτών για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν θα αγωνιστεί, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, ένα πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να μείνει εκτός της αποστολής.

Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στον αριστερό προσαγωγό. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να προφυλαχθεί από την αναμέτρηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του παίκτη ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Επιπλέον, ο Κέντρικ Ναν δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξάδα των ξένων παικτών που είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα. Ο Αμερικανός παίκτης βρίσκεται στο Κατάρ, όπου πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης διαβατηρίου. Η επιστροφή του στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου του 2026, ώστε να είναι έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα στην αναμέτρηση της Euroleague με την Μπαρτσελόνα.

Οι απουσίες στην «Ένωση»

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και η ΑΕΚ, η οποία θα παραταχθεί με σημαντικές ελλείψεις στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα ανακοίνωσε αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται μόλις πέντε ξένοι παίκτες, περιορίζοντας τις επιλογές του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα.

Δύο από τους παίκτες που ανήκουν στην επτάδα των ξένων της ομάδας, ο Τομά Ερτέλ και ο Λούκας Λεκάβιτσιους, έχουν τεθεί εκτός «μάχης» λόγω τραυματισμών που τους κρατούν μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Επιπλέον, ο ΚιΣόν Φίζελ δεν θα αγωνιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα πρέπει να διαχειριστεί τις σημαντικές αυτές απουσίες, αναπροσαρμόζοντας τα πλάνα του για το παιχνίδι.

Συνεπώς, στη διάθεση του προποπονητή της ΑΕΚ θα βρίσκονται μόνο οι Γκρεγκ Μπράουν, Λάντερς Νόλεϊ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ και Φρανκ Μπάρτλεϊ. Αυτή η περιορισμένη σύνθεση των ξένων παικτών καθιστά την αποστολή της «Ένωσης» ιδιαίτερα απαιτητική απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού διεξάγεται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL και αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένων των απουσιών που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές. Οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για το παιχνίδι.

Οι προπονητές, Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και Ντράγκαν Σάκοτα για την ΑΕΚ, καλούνται να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τους διαθέσιμους παίκτες τους. Το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αμφότερες οι ομάδες θα επιδιώξουν τη νίκη με τις υπάρχουσες δυνάμεις τους.

Με πληροφορίες από: Newsit