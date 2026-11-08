Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων ενόψει ΑΕΚ και οι απουσίες

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΑΕΚ σήμερα, 8 Νοεμβρίου, στις 13:00, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL. Το αθηναϊκό ντέρμπι αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν τους δικούς τους στόχους για την αναμέτρηση. Οι «πράσινοι» έχουν ανακοινώσει την εξάδα των ξένων παικτών που θα είναι διαθέσιμοι, ενώ αντιμετωπίζουν και σημαντικές απουσίες.

Η αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής

Το παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού διεξάγεται στη SUNEL Arena και αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος GBL. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά. Και οι δύο ομάδες προσέρχονται στο ντέρμπι με διαφορετική ψυχολογία και επιδιώξεις, μετά τα πρόσφατα αποτελέσματά τους.

Η κατάσταση στην ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι της ΑΕΚ επιδιώκουν να κατακτήσουν την τρίτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα προέρχεται από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική, όπου αντιμετώπισε τους νεοφώτιστους Βίκος Φαlcons. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ευκαιρία για την «Ένωση» να επιστρέψει στις επιτυχίες και να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία της GBL.

Το «πράσινο» στρατόπεδο και οι στόχοι του

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έρχεται από μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στη EuroLeague, όπου επικράτησε της Ρεάλ. Ωστόσο, εντός των ελληνικών συνόρων, η ομάδα γνώρισε ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον «Δικέφαλο Αετό», οι «πράσινοι» στοχεύουν στην πέμπτη τους νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία στην GBL.

Σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό

Το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, εκτός της εξάδας των ξένων παικτών και της συνολικής 11άδας θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Η απουσία του κρίνεται σημαντική για την ομάδα, καθώς αποτελεί βασικό μέλος του ρόστερ.

Επιπλέον, ο Κώστας Σλούκας δεν θα αγωνιστεί, καθώς ένιωσε ένα σφίξιμο στον αριστερό προσαγωγό και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Από τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες, εκτός για το σημερινό ματς έχουν μείνει και οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Οι απουσίες αυτές περιορίζουν τις επιλογές του προπονητή ενόψει του ντέρμπι.

Οι ξένοι παίκτες εκτός λίστας και η περίπτωση Ναν

Πέρα από τις παραπάνω απουσίες, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, καθώς αμφότεροι βρίσκονται εκτός της λίστας των ξένων παικτών για την αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να δηλωθούν στο φύλλο αγώνα για τον συγκεκριμένο αγώνα του πρωταθλήματος.

Ακόμη, δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν. Ο λόγος της απουσίας του είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης διαβατηρίου. Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση δρομολογείται για την Τρίτη, καθώς αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Euroleague. Η απουσία του επηρεάζει τις επιλογές στην περιφέρεια.

Η εξάδα των ξένων και η 11άδα του Παναθηναϊκού

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απουσίες και τους περιορισμούς, η εξάδα των ξένων παικτών που απαρτίζει το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ αποτελείται από τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα και Ερνανγκόμεθ. Αυτοί οι έξι παίκτες θα αποτελέσουν τον κορμό των ξένων στην αναμέτρηση.

Η αναλυτική 11άδα του Παναθηναϊκού, όπως έχει διαμορφωθεί για το σημερινό παιχνίδι, περιλαμβάνει τους εξής αθλητές: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Βαρβαρίτης, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ. Η σύνθεση αυτή δείχνει τις επιλογές του προπονητικού τιμ για την αντιμετώπιση της ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Με πληροφορίες από: Gazzetta