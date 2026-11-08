ΑΕΚ: Η... 11άδα απέναντι στον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου στην GBL, καθώς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα κρίσιμο ντέρμπι. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, με την ομάδα να καλείται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες παρά τις δυσκολίες. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, βρίσκεται για άλλη μια φορά μπροστά στην πρόκληση να βρει λύσεις και να διαχειριστεί την κατάσταση, δεδομένων των απουσιών που αντιμετωπίζει το συγκρότημα.

Το κρίσιμο ντέρμπι στη SUNEL Arena

Το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη SUNEL Arena. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 13:00 και οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Για όσους επιθυμούν να έχουν συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του παιχνιδιού, το Gazzetta θα προσφέρει live κάλυψη. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δοκιμασίες για την ΑΕΚ στο πλαίσιο της GBL, καθώς αντιμετωπίζει έναν ισχυρό αντίπαλο.

Οι σημαντικές απουσίες που προβληματίζουν

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι σημαδεύτηκε από σημαντικές απουσίες, οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο. Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια, η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο βασικών παικτών, του Τομά Ερτέλ και του Λούκας Λεκαβίτσιους, οι οποίοι βρίσκονται στα «πιτς».

Επιπλέον, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στη θέση «5», όπου οι Φίζελ και Σκορδίλης παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν ένα σημαντικό κενό στην ομάδα, καθώς η θέση του σέντερ μένει αποδυναμωμένη ενόψει ενός τόσο απαιτητικού αγώνα.

Η επιλογή των ξένων παικτών

Παρά τις απουσίες, η ΑΕΚ έχει διαμορφώσει την πεντάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν στο ντέρμπι. Η επιλογή αυτή είναι κρίσιμη για την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας και την προσπάθεια να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει.

Οι πέντε ξένοι παίκτες που απαρτίζουν αυτή την ομάδα είναι οι Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόσεφ, Γουίλιαμς και Νόλεϊ. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει ώθηση και να προσφέρει λύσεις στον προπονητή, ειδικά στις θέσεις που έχουν πληγεί από τους τραυματισμούς.

Η πλήρης σύνθεση της «Ένωσης»

Η ΑΕΚ παρατάσσεται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με την ακόλουθη 11άδα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το τεχνικό επιτελείο. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει τόσο τους ξένους όσο και τους Έλληνες παίκτες που είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, την 11άδα της ΑΕΚ απαρτίζουν οι εξής παίκτες: Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης. Όλοι τους καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο ρόλος του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ως προπονητής της ΑΕΚ, βρίσκεται μπροστά σε μία ιδιαίτερη πρόκληση ενόψει του ντέρμπι. Με τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα, καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει «λαγούς από το καπέλο».

Η φράση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για ευρηματικές λύσεις και στρατηγικές προσαρμογές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο Παναθηναϊκός και να διεκδικηθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από τους τραυματισμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta