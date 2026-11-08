Ζίβκοβιτς: Ο «δήμιος» του Ολυμπιακού με 8 γκολ και 10 ασίστ για τον ΠΑΟΚ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιστρέφει απόψε (8/11) στο Καραϊσκάκης, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά τη συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4+1 χρόνια. Ο Σέρβος αρχηγός έχει μετατρέψει τα ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» σε προσωπική του υπόθεση, καθώς έχει άμεση συμμετοχή σε 18 γκολ του «Δικεφάλου» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή στο Καραϊσκάκης και το εντυπωσιακό ρεκόρ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς φτάνει στο Φάληρο με ένα εντυπωσιακό στατιστικό απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς έχει καταγράψει οκτώ γκολ και δέκα ασίστ. Αυτή η επίδοση τον φέρνει στην κορυφή της ιστορικής λίστας των σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στους Πειραιώτες για το πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Super League, τα οκτώ τέρματά του τον έχουν αναδείξει πρώτο στην ιστορία των σκόρερ του «Δικεφάλου» απέναντι στους Πειραιώτες, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως ο Ανέστης Αφεντουλίδης, ο Γιώργος Κούδας και ο Γιώργος Σκαρτάδος, οι οποίοι είχαν από επτά γκολ ο καθένας.

Η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο

Ο Σέρβος διεθνής πηγαίνει στο αποψινό ντέρμπι έχοντας έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται ιδιαίτερα καλά. Η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών έχει ολοκληρωθεί, και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για τις υπογραφές. Αυτή η εξέλιξη έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος γνωρίζει ότι ο σύλλογος τον υπολογίζει ως έναν από τους ηγέτες της επόμενης ημέρας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ξεχωριστή σημασία για τον 30χρονο αρχηγό, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το πρόσωπό του και τον ηγετικό ρόλο που του επιφυλάσσει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια. Η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί σαφή ένδειξη της σημασίας του για την ομάδα.

Η προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ μετέφερε στον Σέρβο την επιθυμία του να παραμείνει για πολλά χρόνια στην Τούμπα.

Ο Σαββίδης επιθυμεί ο Ζίβκοβιτς να αποτελέσει βασικό πρόσωπο στη μετάβαση του ΠΑΟΚ, με στόχο την κατάκτηση τίτλων και την επίτευξη υψηλών στόχων. Η προσωπική αυτή παρέμβαση ενίσχυσε περαιτέρω την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αισθάνεται την πλήρη στήριξη του συλλόγου.

Η προηγούμενη ατυχής επίσκεψη στο Φάληρο

Η τελευταία επίσκεψη του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο Καραϊσκάκης για την κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος συνοδεύτηκε από μια μεγάλη ατυχία. Στις 8 Μαρτίου 2026, ο Ζίβκοβιτς είχε επιλεγεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως δεν κατάφερε καν να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Στη διάρκεια της προθέρμανσης, ο Σέρβος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τένοντα του αστραγάλου. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια και, παρά την προσπάθεια που έγινε να αγωνιστεί, τέθηκε εκτός ενδεκάδας. Τη θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον «Δικέφαλο» να αποσπά τελικά ισοπαλία 0-0 από την αναμέτρηση.

Ο τραυματισμός αποδείχθηκε σοβαρότερος απ' όσο αρχικά εκτιμήθηκε, κρατώντας τον Σέρβο μακριά από την αγωνιστική δράση για περίπου ενάμιση μήνα. Αυτό το διάστημα απουσίας ήταν σπάνιο για τα δικά του δεδομένα, καθώς ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της ομάδας. Από εκείνο το βράδυ του Μαρτίου, ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει σήμερα στο Φάληρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta