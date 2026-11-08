Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό: Οι επιλογές του Σάκοτα στην πεντάδα των ξένων

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της GBL, σε ένα σημαντικό αθηναϊκό ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι επιδιώκουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, έχοντας ως στόχο να ανακάμψουν μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα έχει ήδη καταλήξει στην πεντάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν στον σημερινό αγώνα.

Το αθηναϊκό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής

Το μεσημέρι της 8ης Νοεμβρίου, στις 13:00, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα από τα κλασικά αθηναϊκά ντέρμπι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Για την ΑΕΚ, ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα επιδιώκει να προσθέσει δύο ακόμη βαθμούς στη συγκομιδή της και να φτάσει τις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση έρχεται μετά την ήττα που υπέστη η «Ένωση» από τους νεοφώτιστους Βίκος Φαlcons την προηγούμενη αγωνιστική, γεγονός που καθιστά την επιδίωξη της νίκης ακόμα πιο επιτακτική για τους γηπεδούχους.

Η πεντάδα των ξένων του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, προχώρησε στην επιλογή των ξένων παικτών που θα συνθέσουν την αρχική πεντάδα για τον σημερινό αγώνα ενάντια στον Παναθηναϊκό. Η τελική του απόφαση περιλαμβάνει τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόσεφ, Γουίλιαμς και Νόλεϊ.

Αυτή η σύνθεση αποτελεί την επιλογή του τεχνικού επιτελείου για την αντιμετώπιση του αντιπάλου, με τους συγκεκριμένους παίκτες να αναλαμβάνουν κομβικούς ρόλους στην προσπάθεια της ομάδας να φτάσει στην επιθυμητή νίκη. Η παρουσία τους θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη του ντέρμπι.

Σημαντικές απουσίες από το ρόστερ

Πριν από την έναρξη του κρίσιμου αγώνα, η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί και ορισμένες σημαντικές απουσίες από το ρόστερ της. Συγκεκριμένα, εκτός δράσης έχουν τεθεί οι Τομά Ερτέλ και Λούκας Λεκαβίτσιους, δύο παίκτες που δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, ο Κισόν Φίζελ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, γεγονός που τον καθιστά επίσης μη διαθέσιμο για τον σημερινό αγώνα. Στη λίστα των απόντων προστίθεται και ο Γάιος Σκορδίλης, ο οποίος επίσης δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της GBL.

Η επιδίωξη της τρίτης νίκης στο πρωτάθλημα

Μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τους Βίκος Φαlcons, μία ομάδα που φέτος προβιβάστηκε στην κατηγορία, η ΑΕΚ έχει μπροστά της την ευκαιρία να ανακάμψει και να βελτιώσει τη θέση της στον πίνακα της GBL. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου της τρίτης νίκης.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο εστιάζουν στην απόδοση της ομάδας και στην υλοποίηση του αγωνιστικού πλάνου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ντέρμπι και να εξασφαλίσουν το θετικό αποτέλεσμα. Η επιλογή της πεντάδας των ξένων, καθώς και η διαχείριση των απουσιών, αποτελούν βασικούς παράγοντες στην προσπάθεια αυτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta