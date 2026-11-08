Λάντο Νόρις: «Δίχως τη βροχή δεν θα ήμουν στην pole»

Ο Λάντο Νόρις της McLaren εξασφάλισε την pole position στις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας στο Ιντερλάγκος. Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε εξαιρετική επίδοση υπό τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ότι η βροχή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Νόρις κατακτά την pole position στην συγκεκριμένη πίστα, ένα επίτευγμα που απέδωσε στις αναβαθμίσεις του μονοθεσίου και στα παιχνίδια του καιρού.

Ο καθοριστικός ρόλος της βροχής στην κορυφή

Μετά την κατάκτηση της pole position στο Ιντερλάγκος, ο Λάντο Νόρις αναφέρθηκε εκτενώς στο επίτευγμα και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η εμφάνιση της βροχής. Ο Βρετανός οδηγός παραδέχθηκε πως οι βρεγμένες συνθήκες του έδωσαν μια ευκαιρία την οποία και εκμεταλλεύτηκε πλήρως, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν τυχεροί που έβρεξε, γιατί αν ήταν στεγνή η πίστα, δεν θα βρισκόμουν εδώ».

Ο Νόρις εξήλε ότι η McLaren στο στεγνό σίγουρα δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό για να διεκδικήσει την κορυφή των κατατακτήριων δοκιμών. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις για όλους τους οδηγούς, με τον ίδιο να τονίζει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να ολοκληρώσει έναν ανταγωνιστικό γύρο πριν από την επιδείνωση του καιρού.

Ένταση και προκλήσεις στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο οδηγός της McLaren περιέγραψε τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών ως «γεμάτη ένταση», ιδιαίτερα επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο καιρός θα χειροτέρευε. «Έβλεπα ήδη τη βροχή να δυναμώνει και ήξερα ότι πιθανότατα είχα μόνο αυτές τις δύο ευκαιρίες. Έπρεπε να πιέσω, να κατανοήσω τις συνθήκες και ταυτόχρονα να μην κάνω το παραμικρό λάθος», εξήγησε ο Νόρις για τη στρατηγική του.

Μια επιπλέον πρόκληση για τον Βρετανό ήταν το γεγονός ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οδήγησε το φετινό μονοθέσιο σε βρεγμένη πίστα. Αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση των ελαστικών και της πρόσφυσης. Παρόλα αυτά, ο Νόρις ένιωσε αυτοπεποίθηση από το Q1, κάτι που του επέτρεψε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που παρουσιάστηκε και να φτάσει στην pole position.

Η συμβολή των αναβαθμίσεων της McLaren

Η βρετανική ομάδα της McLaren έφερε ένα νέο πακέτο αναβαθμίσεων στη Βραζιλία, με στόχο να μειώσει τη διαφορά από τους βασικούς ανταγωνιστές της. Ο Λάντο Νόρις επιβεβαίωσε ότι οι αλλαγές έχουν αποδώσει, παρότι δεν έχουν μεταμορφώσει πλήρως τη συμπεριφορά του μονοθεσίου, αλλά έχουν προσφέρει την απαραίτητη απόδοση.

«Οι αναβαθμίσεις λειτουργούν και έχουν προσφέρει απόδοση. Αν δεν τις είχαμε, θα ήμασταν πιο αργοί», ανέφερε ο οδηγός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την ομάδα για τη συνεχή προσπάθεια. «Πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα, γιατί συνεχίζει να εργάζεται σκληρά ώστε να μου δίνει αυτές τις ευκαιρίες», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαδικής δουλειάς.

Τέταρτη pole position φέτος και οι προβλέψεις για τον αγώνα

Αυτή ήταν η τέταρτη pole position του Λάντο Νόρις στη φετινή σεζόν, ένας αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλο οδηγό, εξαιρουμένων αυτών της Mercedes F1. Ο Βρετανός της McLaren σημείωσε χρόνο 1:27,470, αφήνοντας πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ με διαφορά 0,204 δευτερολέπτων, σε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Όσον αφορά τον αγώνα της Κυριακής, ο Νόρις ξεκαθάρισε ότι προτιμά να επικρατήσουν ξανά βρεγμένες συνθήκες. Θεωρεί τη Mercedes ταχύτερη στο στεγνό, τόσο στον έναν γύρο όσο και στον αγωνιστικό ρυθμό, γεγονός που καθιστά τις βρεγμένες συνθήκες πιο ευνοϊκές για την ομάδα του και τις πιθανότητές του για ένα καλό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta