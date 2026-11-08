Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε για δεύτερη σεζόν το χρυσό παπούτσι του MLS

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς ο Αργεντινός σταρ κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Χρυσό Παπούτσι του MLS. Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του πρωταθλήματος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με συνολικά 26 γκολ.

Η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια με μια ισοπαλία 3-3 απέναντι στη Σάρλοτ. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, γεγονός που της δίνει το πλεονέκτημα έδρας στους δύο πρώτους γύρους των επερχόμενων playoffs.

Ο Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ του MLS

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κορυφαίος σκόρερ του MLS, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Τα 26 γκολ που σημείωσε κατά την κανονική περίοδο ήταν αρκετά για να τον διατηρήσουν στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ.

Η επίδοση αυτή είναι ιστορική, καθώς ο 39χρονος Αργεντινός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο δύο συνεχόμενες χρονιές. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των σκόρερ βρέθηκε ο Πέταρ Μούσα της Ντάλας, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 τέρματα.

Η πορεία της Ίντερ Μαϊάμι στην κανονική περίοδο

Η Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μια αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη 3-3 απέναντι στη Σάρλοτ. Παρόλο που ο Μέσι δεν βρήκε δίχτυα σε αυτό το παιχνίδι, είχε καθοριστική συμβολή στην επίθεση της ομάδας του, μοιράζοντας δύο ασίστ από εκτελέσεις κόρνερ στα πρώτα γκολ της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ συγκέντρωσε συνολικά 60 βαθμούς στην κανονική περίοδο, τερματίζοντας πίσω από το Νάσβιλ. Το Νάσβιλ έκανε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών, φτάνοντας τους 77, κάτι που το έφερε στην πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Πλεονέκτημα έδρας και στόχοι στα playoffs

Με την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στην Ανατολική Περιφέρεια, η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την πορεία της στα playoffs. Συγκεκριμένα, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στους δύο πρώτους γύρους της νοκ άουτ φάσης, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Πλέον, η προσοχή της ομάδας του Μέσι στρέφεται αποκλειστικά στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει την Κολόμπους στην πρεμιέρα της νοκ άουτ φάσης. Η προετοιμασία για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση ξεκινάει άμεσα, με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία.

Η ιστορική διαδρομή του Αργεντινού σταρ

Ο Λιονέλ Μέσι, σε ηλικία 39 ετών, συνεχίζει να επιδεικνύει την υψηλή του ποιότητα και συνέπεια. Η φετινή του επίδοση με 26 γκολ στην κανονική περίοδο, αν και λιγότερα από τα περσινά, ήταν αρκετή για να διατηρήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Την περσινή σεζόν, ο Αργεντινός είχε πετύχει 29 γκολ στην κανονική περίοδο του MLS, προσθέτοντας επιπλέον έξι τέρματα στα playoffs. Ο Μέσι είχε δώσει τον τελευταίο αγώνα του με την Εθνική ομάδα τον περασμένο Οκτώβριο, εστιάζοντας πλέον πλήρως στις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από: Topontiki