Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα αναπτυξιακά σχέδια της πίστας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Έχει ήδη εγκριθεί ποσό 11,16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την πορεία του Αυτοκινητοδρομίου στον διεθνή χάρτη του motorsport.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Σέρρες

Το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Τον συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Κατά την άφιξή του, τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα, Βαρβάρα Μητλιάγκα.

Μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου, η δήμαρχος ξενάγησε τον κ. Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της πίστας. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα, ενώ συζήτησε εκτενώς με τους παρευρισκόμενους τα αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν άμεσα το Αυτοκινητοδρόμιο.

Σημαντική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση

Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν η ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 11,16 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και θα διατεθεί μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού, με σκοπό την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Η έγκριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των σχεδίων που έχουν τεθεί.

Η χρηματοδότηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων που θα μεταμορφώσουν την πίστα. Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση έργων που θα επιτρέψουν στο Αυτοκινητοδρόμιο να ανταποκριθεί στα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

Στόχοι και διεθνείς πιστοποιήσεις

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό και την επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα, με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πίστας, καθώς και να καταστεί πιο ανταγωνιστική.

Με την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα που θα λάβει δύο σημαντικές διεθνείς πιστοποιήσεις: την πιστοποίηση FIA Grade 3 και την FIM Grade B. Αυτές οι πιστοποιήσεις είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία αγώνων υψηλού επιπέδου.

Η θέση των Σερρών στον χάρτη του motorsport

Η αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, σε συνδυασμό με τις διεθνείς πιστοποιήσεις που επιδιώκονται, θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, η πίστα θα μπορεί να υποδεχθεί αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων διοργανώσεων επιπέδου World Superbike.

Μέσα από αυτές τις εξελίξεις, οι Σέρρες αναμένεται να κερδίσουν επάξια μια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport. Η δυνατότητα φιλοξενίας τέτοιων διοργανώσεων αναμένεται να αναδείξει την περιοχή και να προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki