Ρεκόρ συμμετοχών στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας – Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νέο ρεκόρ συμμετοχών καταγράφει ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, καθώς περισσότεροι από 85.000 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναμένεται να λάβουν μέρος στους αγώνες. Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, φέρνει μαζί της σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλο μέρος της Αττικής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, αλλά και στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων. Οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα τεθούν σε ισχύ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο.

Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον 43ο μαραθώνιο

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνας της Αθήνας σημειώνει μια ιστορική επίδοση όσον αφορά τη συμμετοχή των δρομέων. Περισσότεροι από 85.000 αθλητές έχουν δηλώσει την παρουσία τους, προερχόμενοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Αυτός ο αριθμός αποτελεί νέο ρεκόρ για τη διοργάνωση, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον εμβληματικό αυτό αγώνα. Η μεγάλη προσέλευση αναμένεται να δώσει έναν ιδιαίτερο παλμό στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι αγώνες και οι διαδρομές

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, οι δρομείς θα λάβουν μέρος σε δύο κύριους αγώνες. Ο πρώτος και πιο γνωστός είναι αυτός της κλασικής διαδρομής, με μήκος 42.195 μέτρα.

Η αφετηρία για την κλασική διαδρομή έχει οριστεί στον Μαραθώνα στις 08:30 το πρωί, με τον τερματισμό να βρίσκεται στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και ένας αγώνας δρόμου 10 χιλιομέτρων, ο οποίος θα λάβει χώρα νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Η διεξαγωγή των αγώνων συνεπάγεται εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Αττική. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα εφαρμοστούν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τροχαίας, οι πρώτοι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν στις 04:00 το πρωί της Κυριακής.

Ενώ οι περισσότερες ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της Κυριακής, σε ορισμένα σημεία θα διατηρηθούν έως το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές διαδρομές.

Κεντρικοί οδικοί άξονες με περιορισμούς

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα επηρεάσουν σημαντικά κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Μαραθώνος, η Μεσογείων, η Κηφισίας και η Βασιλίσσης Σοφίας, όπου οι ρυθμίσεις αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις και σε επιλεγμένους κλάδους εξόδου της Αττικής Οδού. Οι διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο της πρωτεύουσας θα εφαρμοστούν σταδιακά, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων και τη διέλευση των δρομέων.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι εκτεταμένες. Η κυκλοφορία θα διακοπεί σε όλο το μήκος της οδού Ακαδημίας, καθώς και σε όλο το μήκος της Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανάλογες διακοπές θα ισχύσουν στη Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην Αθανασίου Διάκου σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα. Επίσης, στην Ηλιουπόλεως, από την Υμηττού έως την Καρέα, και στην Καρέα σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, θα υπάρξουν περιορισμοί.

Στη λίστα των επηρεαζόμενων οδών περιλαμβάνονται επίσης η Φιλελλήνων, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος τους. Περιορισμοί θα εφαρμοστούν και στη Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, καθώς και στη Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. Οι διακοπές επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς των παραπάνω αξόνων, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ειδικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη Ριζάρη, οι περιορισμοί αφορούν το τμήμα μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης. Επιπλέον, στη Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου, και στην Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄, θα υπάρξουν διακοπές.

Από τις 05:00 το πρωί έως τις 19:30 το βράδυ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε πλήρη ισχύ στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, στην Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, θα υπάρξουν αποκλεισμοί. Τέλος, στην οδό Βα

Με πληροφορίες από: Ieidiseis