Ο Κοϊτά στις κλήσεις της εθνικής Μαυριτανίας για τα προκριματικά του κυπέλλου εθνών Αφρικής

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της εθνικής Μαυριτανίας. Ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ενόψει δύο κρίσιμων αναμετρήσεων. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2027.

Η επιστροφή του Κοϊτά και οι επιλογές του προπονητή

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποτελεί σταθερό στέλεχος της εθνικής Μαυριτανίας και η νέα του κλήση επιβεβαιώνει τη σημασία του για την ομάδα. Ο προπονητής Άριτζ Λόπεθ Γκαράι τον επέλεξε για τις δύο αναμετρήσεις που έρχονται. Αυτή η κλήση δίνει στον Κοϊτά την ευκαιρία να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στο προηγούμενο διεθνές «παράθυρο».

Τον Σεπτέμβριο, ο Κοϊτά είχε δείξει την επιθετική του δεινότητα, βρίσκοντας δίχτυα σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, σκόραρε στη νίκη της Μαυριτανίας με 3-1 επί της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επίσης, σημείωσε γκολ στην αναμέτρηση όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 2-1 από το Μπενίν, υπογραμμίζοντας την καθοριστική του συμβολή στην επιθετική λειτουργία της εθνικής του ομάδας.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις με την Μπουργκίνα Φάσο

Το πρόγραμμα της εθνικής Μαυριτανίας περιλαμβάνει δύο παιχνίδια με την Μπουργκίνα Φάσο, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμα. Η πρώτη αναμέτρηση έχει οριστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ουαγκαντούγκου, την πρωτεύουσα της Μπουργκίνα Φάσο.

Η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων θα λάβει χώρα λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Αυτή τη φορά, η Μαυριτανία θα υποδεχθεί την Μπουργκίνα Φάσο στην έδρα της, στη Νουακσότ. Και τα δύο παιχνίδια φέρουν ουσιαστικό βαθμολογικό βάρος, καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ομάδων στα προκριματικά.

Η βαθμολογική θέση και η πρόκριση

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δύο αγωνιστικών, η βαθμολογική κατάσταση στον έκτο όμιλο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η εθνική Μαυριτανίας έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς μέχρι στιγμής. Αυτό την τοποθετεί έναν βαθμό πίσω από τις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου.

Συγκεκριμένα, το Μπενίν και η Μπουργκίνα Φάσο συγκατοικούν στην πρώτη θέση, έχοντας αμφότερες περισσότερους βαθμούς από τη Μαυριτανία. Για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι σε Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα, απαιτείται η κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Το προφίλ του αντιπάλου και ο αντίκτυπος στην ΑΕΚ

Η Μπουργκίνα Φάσο, ο αντίπαλος της Μαυριτανίας στις επερχόμενες αναμετρήσεις, διαθέτει ένα ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Εντμόν Ταπσομπά και ο Ντάνγκο Ουαταρά, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές απειλές. Στον πάγκο της Μπουργκίνα Φάσο βρίσκεται ο Αμίρ Αμπντού, ένας προπονητής που έχει ιστορικό με την εθνική Μαυριτανίας, καθώς υπήρξε άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός της.

Για την ΑΕΚ, η κλήση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην εθνική του ομάδα έχει ως συνέπεια την απουσία του από μέρος των προπονήσεων της ομάδας. Αυτό θα συμβεί κατά τη διάρκεια της διακοπής των συλλογικών υποχρεώσεων. Η Ένωση αναμένει την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στις προπονήσεις της μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παιχνιδιού της Μαυριτανίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko