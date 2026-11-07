Η ήττα του Ολυμπιακού και η μοναχική κορυφή του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του και γνώρισε την ήττα με σκορ 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της διοργάνωσης, καθώς ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πλέον μόνος στην πρώτη θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται σε 7 νίκες και 3 ήττες, ενώ οι «πράσινοι» κατέχουν την κορυφή με 8 νίκες και 2 ήττες.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα

Το ματς του Ολυμπιακού εναντίον του Ερυθρού Αστέρα για την 10η αγωνιστική της EuroLeague εξελίχθηκε σε παιχνίδι για γερά νεύρα, αν και συνολικά χαρακτηρίστηκε ως ένα κακό ματς. Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς πραγματοποίησε το χειρότερο πρώτο ημίχρονό της τη φετινή αγωνιστική περίοδο, κάτι που της κόστισε στην εξέλιξη του αγώνα.

Παρά την αρχική δυσκολία και το αρνητικό ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Μείωσε τη διαφορά από τον Ερυθρό Αστέρα και έφτασε μια ανάσα από την πελώρια ανατροπή, ωστόσο στο φινάλε δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Έτσι, γνώρισε την ήττα με το τελικό σκορ 62-57 από τη σερβική ομάδα.

Η νέα βαθμολογική κατάσταση στην Euroleague

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός έχει πλέον ρεκόρ 7 νικών και 3 ηττών στην Euroleague. Αυτό το αποτέλεσμα τον άφησε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται παρέα με άλλες έξι ομάδες, διαμορφώνοντας ένα πολυπληθές γκρουπ διεκδικητών. Η συγκεκριμένη ήττα ήταν η τρίτη συνολικά για τους Πειραιώτες τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε 10 αγωνιστικές, και μάλιστα η δεύτερη σερί εντός έδρας, καθώς έλαβε χώρα στη Sunel Arena.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, έχοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 8 νικών και 2 ηττών, βρίσκεται πλέον ολομόναχος στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης. Η εξέλιξη αυτή τον καθιστά τον μοναδικό πρωτοπόρο μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής, διατηρώντας ένα προβάδισμα έναντι των υπολοίπων ομάδων.

Άλλα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, η 10η αγωνιστική της Euroleague περιλάμβανε και άλλα σημαντικά παιχνίδια με ενδιαφέρουσες εκβάσεις σε διάφορα γήπεδα της Ευρώπης. Η Ζαλγκίρις κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπεσίκτας, επικρατώντας με σκορ 83-67. Αυτή η εκτός έδρας νίκη της Ζαλγκίρις προσέθεσε δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά της στη διοργάνωση.

Παρόμοια επιτυχία σημείωσε και η Dubai BC, η οποία κέρδισε άνετα τη Βίρτους Μπολόνια με 93-75, δείχνοντας τη δυναμική της. Τέλος, η Παρτιζάν διέλυσε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 88-67 σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο Βελιγράδι, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην έδρα της και προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Οι επόμενες αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική

Οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με δύσκολες αναμετρήσεις να τις περιμένουν στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση των στόχων τους. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να διατηρήσουν την πρωτοπορία τους στη βαθμολογία.

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Dubai BC στο δικό του γήπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες εντός έδρας και να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση, μετά τις πρόσφατες απώλειες που είχαν, ώστε να παραμείνουν κοντά στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko