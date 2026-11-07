Η Σεβίλλη κόλλησε στο μηδέν απέναντι στην Αλαβές

Ακόμα μία απώλεια βαθμών είχε η Σεβίλλη μέσα στην έδρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Αλαβές για την 12η αγωνιστική της La Liga. Οι Σεβιγιάνοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της αντιπάλου τους, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν μπροστά στο κοινό τους. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης, όντας σταθερός στην απόδοσή του.

Ο αγώνας της 12ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της La Liga βρήκε τη Σεβίλλη να μην μπορεί να διασπάσει την άμυνα της Ντεπορτίβο Αλαβές. Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα, οι Σεβιγιάνοι δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα να μείνουν για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μακριά από τη νίκη. Η ισοπαλία αυτή αποτελεί μία ακόμα απώλεια βαθμών εντός έδρας για την ομάδα.

Το τελικό 0-0 άφησε τη Σεβίλλη στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Αλαβές παρέμεινε στην ένατη θέση. Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έχασε έτσι την ευκαιρία να προσπεράσει τη Σοσιεδάδ και να ανέβει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, κάτι που θα της έδινε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην πορεία του πρωταθλήματος.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με την Αλαβές να απειλεί μόλις στο τρίτο λεπτό, όταν ο Γιούσι έπιασε μια κοντινή κεφαλιά, η οποία πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βλαχοδήμου. Η πρώτη τελική προσπάθεια για τη Σεβίλλη καταγράφηκε στο 27ο λεπτό, με τον Σουαζό να εκτελεί απευθείας ένα φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 32ο λεπτό, οι γηπεδούχοι είχαν μια χρυσή ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Ιμπάνιεθ στον Αντράντε εντός της περιοχής οδήγησε τον διαιτητή να υποδείξει την εσχάτη των ποινών. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βάργκας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Αλαβές, Σιβέρα. Ο Σιβέρα έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε την μπάλα με τις γροθιές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 40ο λεπτό, ο Μπογέ βρήκε χώρο από τον άξονα και επιχείρησε ένα σουτ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν σταθερός και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, απομακρύνοντας εύκολα την μπάλα με τις γροθιές του, στην πρώτη του ουσιαστική επέμβαση στο παιχνίδι.

Δυσκολίες και χαμένες ευκαιρίες στην επανάληψη

Οι Σεβιγιάνοι δυσκολεύτηκαν αρκετά στην επανάληψη να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία της Αλαβές. Η πρώτη τους καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 67ο λεπτό, όταν ο Κορέια προσπάθησε να απειλήσει από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιβέρα.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 73ο λεπτό, η Αλαβές σπατάλησε μια απίθανη ευκαιρία για να σκοράρει. Ο Προτεσίνι, από τη μικρή περιοχή, έστειλε την μπάλα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η πίεση των τελευταίων λεπτών

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η Σεβίλλη αύξησε την πίεσή της, προσπαθώντας να βρει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να βρουν κενούς χώρους στην καλά οργανωμένη άμυνα της Αλαβές και να απειλήσουν με αξιώσεις. Η επιμονή τους δεν απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Έτσι, η Σεβίλλη αναγκάστηκε να αφήσει δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι όπου είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, ειδικά μετά το χαμένο πέναλτι του πρώτου ημιχρόνου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta