Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για «μπάσκετ ηρωισμού» μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 62-57 στην Sunel Arena, γνωρίζοντας την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague και τη δεύτερη εκτός έδρας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αναφέρθηκε σε ένα «μπάσκετ ηρωισμού» που δεν συνοδεύτηκε από σκέψη, καθώς και στην προβληματική επίδοση της ομάδας του στο σκοράρισμα. Η κακή αρχή του αγώνα φάνηκε να «προδίδει» τους Πειραιώτες, παρά τις προσπάθειες να ανατρέψουν την κατάσταση στο δεύτερο μέρος.

Η ήττα στην Sunel Arena

Η ομάδα του Πειραιά αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην Sunel Arena, η οποία φιλοξενήθηκε στο κλειστό των Λιοσίων. Το τελικό σκορ 62-57 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα σήμανε την τρίτη ήττα για τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα διοργάνωση της EuroLeague. Από αυτές τις ήττες, οι δύο έχουν καταγραφεί σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι το πάλεψε μέχρι τέλους, δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα. Η αρχή του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ομάδα είχε ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο. Παρότι οι παίκτες επιχείρησαν να σώσουν την κατάσταση στο δεύτερο μέρος, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, οδηγώντας στην ήττα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις αμέσως μετά το παιχνίδι, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την εμφάνιση της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι είδε πολλά πράγματα από τους παίκτες του που δεν του άρεσαν και του προκάλεσαν σκέψεις, δεδομένης της εξέλιξης της βραδιάς και του τελικού αποτελέσματος.

Στη flash interview, ο κ. Μπαρτζώκας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του ήταν «φτωχή» στην επίθεση. Εξήγησε ότι έπρεπε να σουτάρουν καλύτερα από ό,τι έκαναν, υπογραμμίζοντας την αστοχία των Πειραιωτών. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην τρίτη ήττα της ομάδας του στη Euroleague.

Το «μπάσκετ ηρωισμού» και η αστοχία

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η αναφορά στο «μπάσκετ ηρωισμού». Ο προπονητής δήλωσε: «Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού αντί να παίξουμε με το μυαλό μας και κάπως έτσι είναι λογικό το τελικό αποτέλεσμα». Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, οδήγησε στο να χάσει η ομάδα το μυαλό της, με συνέπεια την ήττα.

Ο κ. Μπαρτζώκας έκανε ειδική αναφορά στην τρομερή αστοχία των Πειραιωτών, επισημαίνοντας την κακή επίδοση στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, στο τέλος της τρίτης περιόδου, το ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα ήταν μόλις 12%, παρόλο που τα σουτ ήταν ελεύθερα. Αυτή η «φτώχεια» στην επίθεση ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Η προσπάθεια ανατροπής

Παρά την κακή αρχή και το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η ομάδα είχε πει πως πάει να το κερδίσει, δείχνοντας διάθεση για ανατροπή. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε το παιχνίδι σε ένα σημείο όπου ήταν «μία απόφαση στο φινάλε όταν γυρίσαμε».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, στην κρίσιμη αυτή στιγμή, αντί να παίξουν με το μυαλό τους, οι παίκτες επιχείρησαν να παίξουν «μπάσκετ ηρωισμού». Αυτή η επιλογή, σύμφωνα με τον ίδιο, δικαιολογεί εν μέρει την τελική έκβαση της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις τελευταίες φάσεις και να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit