Οι συζητήσεις της Παρί με τον Ντεμπελέ για νέο συμβόλαιο προχωρούν

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους, με στόχο ένα νέο συμβόλαιο που θα διαρκεί έως το 2030. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές ως προς την επίτευξη συμφωνίας, αν και δεν έχουν διευθετηθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες. Κοινή επιθυμία του γαλλικού συλλόγου και του 29χρονου επιθετικού είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Οι προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντεμπελέ

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι επαφές ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Ουσμάν Ντεμπελέ εξελίσσονται σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Αυτή η θετική πορεία των συζητήσεων υπογραμμίζει την αμοιβαία πρόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Οι διαπραγματεύσεις, όπως επισημαίνεται, βρίσκονται σε καλό δρόμο, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την τελική έκβασή τους. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν διευθέτησης προτού επιτευχθεί η οριστική συμφωνία μεταξύ του παίκτη και της διοίκησης του συλλόγου.

Τα αιτήματα του παίκτη και η εκτίμηση του προπονητή

Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχει θέσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ αφορά την αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων του τρέχοντος συμβολαίου του. Ο παίκτης, ο οποίος αναφέρεται ως ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2025, εντάχθηκε στην Παρί το καλοκαίρι του 2023, προερχόμενος από την Μπαρτσελόνα.

Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Γάλλου διεθνή με την Παρί Σεν Ζερμέν έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028. Αυτή την περίοδο, ο Ντεμπελέ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Παρόλα αυτά, ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να επηρεάζει την πρόθεση του γαλλικού συλλόγου να τον διατηρήσει στο ρόστερ του για αρκετά ακόμη χρόνια, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνουν.

Η εκτίμηση προς το πρόσωπο του Ουσμάν Ντεμπελέ είναι εμφανής και από τον προπονητή της ομάδας, Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός τεχνικός έχει εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για τον παίκτη, χαρακτηρίζοντάς τον πρόσφατα «την καρδιά της ομάδας». Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Λουίς Ενρίκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρί Σεν Ζερμέν, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Ντεμπελέ στα πλάνα του.

Η περίπτωση του Κβαρατσκέλια

Την ίδια περίοδο που προχωρούν οι συζητήσεις με τον Ντεμπελέ, ο γαλλικός σύλλογος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και για την περίπτωση του Κβίτσα Κβαρατσκέλια. Σύμφωνα με άλλη πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, οι επαφές με τον Γεωργιανό μεσοεπιθετικό βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο στόχος των συζητήσεων με τον Κβαρατσκέλια είναι η επέκταση της συνεργασίας πέρα από το 2029. Αυτό επιδιώκεται παρά το γεγονός ότι ο Γεωργιανός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση αποκατάστασης ζημιάς στον χιαστό του. Η επιμονή της Παρί στην ανανέωση του συμβολαίου του δείχνει την πίστη της στις ικανότητές του και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Σειρά ανανεώσεων συμβολαίων στον σύλλογο

Η προσπάθεια για την επέκταση των συμβολαίων των βασικών παικτών και του προπονητή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Παρί Σεν Ζερμέν. Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Σεπτεμβρίου, ο γαλλικός σύλλογος είχε ανακοινώσει μια σειρά σημαντικών ανανεώσεων συμβολαίων, ενισχύοντας τον πυρήνα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής Λουίς Ενρίκε επέκτεινε τη συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2030, σηματοδοτώντας τη δέσμευση του συλλόγου στη φιλοσοφία του. Παράλληλα, ο Φαμπιάν Ρουίθ ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2028, παραμένοντας ένα σημαντικό μέλος του ρόστερ.

Επιπλέον, αρκετοί νεότεροι και πολλά υποσχόμενοι παίκτες υπέγραψαν μακροχρόνιες συμφωνίες. Οι Γουίλιαν Πάτσο, Ζοάο Νέβες, Λούκας Μπεράλντο και Σενί Μαγιουλού δεσμεύτηκαν με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2031, γεγονός που καταδεικνύει την επένδυση του συλλόγου στο μέλλον και την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Με πληροφορίες από: News.gr