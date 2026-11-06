Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την τιμωρία του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αντέδρασε άμεσα στην είδηση της τιμωρίας του από τον αθλητικό δικαστή, επιλέγοντας να απαντήσει μέσω ενός insta story. Η απόφαση αυτή, που προέκυψε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επιβάλλει στον κ. Γιαννακόπουλο βαριά ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για δέκα μήνες, συνοδευόμενη από χρηματικό πρόστιμο. Η απάντηση του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ ήταν λιτή, αλλά με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο της διαμάχης.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή

Ο αθλητικός δικαστής της μπασκετικής λίγκας, του ΕΣΑΚΕ, προχώρησε στην επιβολή μιας σημαντικής ποινής στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για ένα διάστημα δέκα μηνών. Αυτή η ποινή σημαίνει ότι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες της ομάδας του, καθώς και άλλους αγώνες, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση.

Παράλληλα με την απαγόρευση εισόδου, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 60.000 ευρώ, προσθέτοντας ένα επιπλέον βάρος στην τιμωρία του. Η απόφαση αυτή, που περιλαμβάνει τόσο την απαγόρευση όσο και το πρόστιμο, αποτελεί την επίσημη κύρωση από το αρμόδιο δικαστικό όργανο για την υπόθεση που εξετάστηκε.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η επιβολή της συγκεκριμένης ποινής στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν ήταν μια αυτεπάγγελτη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα καταγγελίας. Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός αφορούσε μία ανάρτηση που είχε κάνει ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ανάρτηση αποτέλεσε το επίδικο σημείο και την αιτία για την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες που οδήγησαν στην τελική απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Η άμεση αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Λίγο μετά την επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να απαντήσει δημόσια. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε την πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα ένα insta story, για να εκφράσει τη θέση του.

Το μήνυμα που δημοσίευσε ήταν σύντομο, αλλά είχε συγκεκριμένο νόημα. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Γιαννακόπουλος σχολίασε την εξέλιξη της υπόθεσης, διατηρώντας την ίδια στιγμή την προσωπική του άποψη αναφορικά με το θέμα που οδήγησε στην τιμωρία του.

Πρόστιμο και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Εκτός από την προσωπική ποινή που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε και ένα χρηματικό πρόστιμο στην ίδια την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το ποσό αυτού του προστίμου ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, προσθέτοντας ένα οικονομικό βάρος στον σύλλογο.

Η επιβολή αυτού του προστίμου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός δικαιολογείται από την αρχή της αντικειμενικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της μπασκετικής λίγκας, ο σύλλογος θεωρείται υπεύθυνος για τις ενέργειες του ισχυρού του άνδρα, ακόμη και αν αυτές είναι προσωπικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αντικειμενική ευθύνη επιβάλλει την τιμωρία του σωματείου για παραβάσεις που σχετίζονται με τα πρόσωπα που το εκπροσωπούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki