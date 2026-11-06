Ο Πανιώνιος προκρίθηκε στην επόμενη φάση του conference cup γυναικών

Ο Πανιώνιος πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στον προκριματικό όμιλο του Conference Cup γυναικών, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Μπόχουμ με σκορ 11-9, σε αγώνα που φιλοξενήθηκε στη Νέα Σμύρνη. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος εξασφάλισε ένα από τα τρία εισιτήρια για την επόμενη φάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του στον Β΄ προκριματικό όμιλο.

Η νίκη επί της Μπόχουμ και το «δύο στα δύο»

Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Πανιωνίου σημείωσε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Μπόχουμ, με τελικό σκορ 11-9. Αυτή η επικράτηση ήρθε στο πλαίσιο του προκριματικού ομίλου του Conference Cup γυναικών, ο οποίος διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στη Νέα Σμύρνη. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Πανιώνιο σε ισάριθμες αναμετρήσεις, διατηρώντας το αήττητο στον όμιλο.

Η αναμέτρηση με την Μπόχουμ ήταν κομβικής σημασίας για την ελληνική ομάδα, καθώς η επιτυχία της διασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού θεσμού. Το «δύο στα δύο» αποτελεί ένα ισχυρό ξεκίνημα για τον Πανιώνιο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά του να πρωταγωνιστήσει στον Β΄ προκριματικό όμιλο.

Εξασφαλισμένη πρόκριση και στόχος η κορυφή

Μετά την επικράτηση επί της Μπόχουμ, ο Πανιώνιος έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Conference Cup γυναικών. Η ομάδα κατάφερε να κερδίσει ένα από τα τρία εισιτήρια που οδηγούν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές της. Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας των αθλητριών και του τεχνικού επιτελείου.

Παρά την ήδη εξασφαλισμένη πρόκριση, ο Πανιώνιος δεν επαναπαύεται. Η ελληνική ομάδα έχει θέσει ως σαφή στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο. Αυτή η φιλοδοξία αντικατοπτρίζει την επιθυμία του συλλόγου για μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στη διοργάνωση, με την πρωτιά να προσφέρει ενδεχομένως πλεονέκτημα στις επόμενες κληρώσεις.

Η επόμενη πρόκληση με την Τουλόν

Στο πλαίσιο της συνέχειας του Β΄ προκριματικού ομίλου, ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την επόμενη αναμέτρησή του. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Τουλόν το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 18:30. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να είναι καθοριστικό για την επίτευξη του στόχου της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Η προετοιμασία της ομάδας της Νέας Σμύρνης επικεντρώνεται πλέον στην αναμέτρηση με την Τουλόν, με στόχο να διατηρήσει το νικηφόρο σερί της και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για τον Πανιώνιο να επιδείξει την αγωνιστική του ανωτερότητα και να εδραιώσει την κυριαρχία του στον όμιλο.

Η σύνθεση και οι πρωταγωνίστριες του Πανιωνίου

Υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Ζηνοβίας Καραγιάννη, ο Πανιώνιος παρουσίασε μια δυναμική σύνθεση στον αγώνα με την Μπόχουμ. Στο ρόστερ της ομάδας συμμετείχαν οι Κάτσιου, Μπερίκου, Λόουσον, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ, Πάτερου, Λαμπροπούλου, Κάρολ, Λουπάκη και Μουστάκα.

Ιδιαίτερα ξεχώρισε η Λαμπροπούλου, η οποία αναδείχθηκε σε κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης με έξι τέρματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση του Πανιωνίου. Επίσης, η Μπερίκου σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα τέρμα πρόσθεσαν οι Λόουσον, Ρακιντζή και Καλαϊτζή, ενισχύοντας σημαντικά το επιθετικό έργο της ομάδας και οδηγώντας την στην πρόκριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta