Η Αρμάνι Μιλάνο αναζητά πρωταγωνιστές από λάθος παίκτες: Η παγίδα των Πίτερς, Γκούντουριτς και Χολ

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας παίκτες με εμπειρία, ποιότητα και αποδεδειγμένη παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague. Η φιλοδοξία ήταν ξεκάθαρη, να δημιουργήσει ένα σύνολο ικανό να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ωστόσο, η αγωνιστική πραγματικότητα δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό στις μεταγραφικές επιλογές του ιταλικού συλλόγου.

Η ομάδα αναζητά πρωταγωνιστές από παίκτες που είχαν καθιερωθεί ως εξαιρετικές συμπληρωματικές μονάδες σε ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες. Αναμένει από αυτούς να εξελιχθούν σε βασικούς συντελεστές, να δημιουργήσουν, να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις και να σηκώσουν μεγαλύτερο επιθετικό βάρος. Οι περιπτώσεις των Μάρκο Γκούντουριτς, Ντέβον Χολ και Άλεκ Πίτερς αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της στρατηγικής.

Η μεταγραφική λογική της Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μεταγραφική λογική, η οποία, όπως φαίνεται, δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Ο σύλλογος επενδύει σε αθλητές που έχουν αποδείξει την αξία τους ως πολύτιμες μονάδες σε ήδη δομημένα σύνολα, αλλά τους ζητά να αναλάβουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι άλλο πράγμα είναι να αποτελείς έναν εξαιρετικό συμπληρωματικό παίκτη και άλλο να καλείσαι να γίνεις ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται η λειτουργία μιας ολόκληρης ομάδας.

Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μια παγίδα, καθώς οι παίκτες αυτοί, αν και ποιοτικοί, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις για πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομάδα επιδιώκει να τους μετατρέψει σε δημιουργούς και βασικούς επιθετικούς πόλους, κάτι που δεν ήταν ο κύριος ρόλος τους στις προηγούμενες ομάδες τους. Οι Άλεκ Πίτερς, Μάρκο Γκούντουριτς και Ντέβον Χολ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μεταγραφικής φιλοσοφίας.

Η περίπτωση του Μάρκο Γκούντουριτς

Ο Μάρκο Γκούντουριτς αποτέλεσε ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης από την Αρμάνι Μιλάνο. Το καλοκαίρι του 2025, ο Σέρβος γκαρντ μετακόμισε στο Μιλάνο, έχοντας μόλις κατακτήσει την Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε. Στην τουρκική ομάδα, ο Γκούντουριτς είχε δίπλα του παίκτες όπως ο Ουέιντ Μπάλντουιν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι ενός συνόλου με ξεκάθαρη αγωνιστική ιεραρχία.

Ο Γκούντουριτς διέθετε την ποιότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει και να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα, αλλά δεν ήταν εκείνος από τον οποίο εξαρτιόταν η επιθετική λειτουργία της Φενέρμπαχτσε. Στην Αρμάνι, ωστόσο, οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές. Κλήθηκε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευθύνη, να αποτελέσει μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές και να προσφέρει σταθερότητα σε έναν ρόλο που δεν είχε συνηθίσει να υπηρετεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η προσαρμογή του δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο σύλλογος, με αποτέλεσμα οι καλές στιγμές να μην μετατραπούν στην απαιτούμενη συνέπεια, και η μεταγραφή να μην έχει τον αντίκτυπο που είχε σχεδιαστεί.

Ο ρόλος του Ντέβον Χολ

Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Ντέβον Χολ, ο οποίος εντάχθηκε στην Αρμάνι Μιλάνο με παρόμοιες προσδοκίες. Στη Φενέρμπαχτσε, ο Χολ είχε αναδειχθεί σε έναν εξαιρετικά χρήσιμο και πολυδιάστατο παίκτη. Ήταν ικανός να προσφέρει στην άμυνα, να κινείται έξυπνα χωρίς την μπάλα και να βρίσκει σκορ όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν. Αποτελούσε έναν παίκτη που συμπλήρωνε ιδανικά ένα σύνολο με ήδη καθιερωμένους επιθετικούς πρωταγωνιστές.

Στην Αρμάνι, όμως, οι απαιτήσεις διαφοροποιήθηκαν σημαντικά. Η ομάδα χρειαζόταν από εκείνον να αναλάβει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην επιθετική της λειτουργία, κάτι που διέφερε από τον συμπληρωματικό ρόλο στον οποίο είχε διαπρέψει προηγουμένως. Αυτή η αλλαγή στις απαιτήσεις εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Αρμάνι να αναζητά πρωταγωνιστές από παίκτες που είχαν διαφορετικό προφίλ σε άλλες ομάδες.

Αλλαγή στον πάγκο της ομάδας

Η αγωνιστική πραγματικότητα, η οποία δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες της Αρμάνι Μιλάνο, οδήγησε σε εξελίξεις και στον πάγκο της ομάδας. Την Παρασκευή (6/11), ο Πέπε Ποέτα αποχώρησε επίσημα από τη θέση του προπονητή. Η αποχώρηση αυτή έρχεται ως συνέπεια της μη επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και της γενικότερης εικόνας της ομάδας στο παρκέ.

Ήδη, ο Λούκα Μπάνκι φέρεται έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, σε μια προσπάθεια να αλλάξει την πορεία του συλλόγου. Η νέα αυτή σελίδα αναμένεται να φέρει αλλαγές, με την ελπίδα ότι η ομάδα θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει το ταλέντο των παικτών της και να ανταποκριθεί στις υψηλές φιλοδοξίες που την συνοδεύουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta