Αρθροσκόπηση για τον βίκτορ όσιμεν της γαλατάσαραϊ

Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο αναμένεται να υποβληθεί ο Βίκτορ Όσιμεν, βασικός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ. Ο τραυματισμός προέκυψε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της τουρκικής ομάδας απέναντι στη Στουτγκάρδη, στο πλαίσιο του Champions League. Η απόφαση για αρθροσκόπηση ελήφθη άμεσα, με την επέμβαση να έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο, 7 Νοεμβρίου.

Ο τραυματισμός και η απόφαση για επέμβαση

Ο Νιγηριανός φορ χτύπησε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Στουτγκάρδη, η οποία έληξε με νίκη για τη Γαλατάσαραϊ. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα, οδηγώντας τους ανθρώπους του συλλόγου στην απόφαση να προχωρήσουν σε αρθροσκόπηση. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, λίγο πριν την επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποκατάσταση του παίκτη.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της Acıbadem Sağlık Raporu, το οποίο εκδόθηκε από τη Γαλατάσαραϊ, ο Βίκτορ Όσιμεν υπέστη εσνεσή (sprain) στο αριστερό γόνατο. Οι μαγνητικές τομογραφίες που πραγματοποιήθηκαν αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός ελεύθερου τεμαχίου (serbest fragman) στην περιοχή του γονάτου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την χειρουργική παρέμβαση.

Η χειρουργική διαδικασία και ο χρόνος αποκατάστασης

Η αρθροσκοπική επέμβαση στο γόνατο του Βίκτορ Όσιμεν έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί στο νοσοκομείο Maslak Acıbadem. Την επέμβαση θα πραγματοποιήσει ο γιατρός του συλλόγου, Γενέρ Ίντσε. Η ομάδα της Γαλατάσαραϊ εκτιμά ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα περίπου τριών εβδομάδων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Λόγω της επικείμενης επέμβασης και της ανάγκης για ξεκούραση, ο Βίκτορ Όσιμεν έχει ήδη αποκλειστεί από την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με την Amed S.F., ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης.

Επιστροφή στη δράση και οι κρίσιμοι αγώνες

Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της Γαλατάσαραϊ αναφέρουν ότι ο Νιγηριανός στράικερ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα της 8ης Δεκεμβρίου. Τότε, οι πρωταθλητές Τουρκίας θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, στις τάξεις του τουρκικού συλλόγου επικρατεί αισιοδοξία ότι ο Όσιμεν θα καταφέρει να προλάβει ακόμα και τον αγώνα της 24ης Νοεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία, η Γαλατάσαραϊ θα αναμετρηθεί με την Άστον Βίλα για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, δείχνοντας την επιθυμία για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του παίκτη στην αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta