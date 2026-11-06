Ο πατέρας του Νεϊμάρ νέος διευθύνων σύμβουλος στη Σάντος

Ο Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος ο πρεσβύτερος, πατέρας του διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστή Νεϊμάρ, αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου (CEO) στην ιστορική βραζιλιάνικη ομάδα της Σάντος. Η σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου, Μαρσέλο Τεϊσέιρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο CT Rei Pelé. Με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο πατέρας του Νεϊμάρ καλείται να καλύψει ένα σημαντικό διοικητικό κενό που υπήρχε στη δομή της ομάδας για περίπου έναν χρόνο.

Η ανάληψη των καθηκόντων και το κενό στη διοίκηση

Ο Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει πλέον έναν ιδιαίτερα βαρυσήμαντο ρόλο στον σύλλογο της Σάντος, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικογένειά του, καθώς εκεί αγωνίζεται ο γιος του. Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ομάδα παρέμενε κενή από τον Μάιο του 2025, όταν ο προηγούμενος κάτοχος της θέσης, ο Πέδρο Μαρτίνς, είχε αποχωρήσει από τα καθήκοντά του.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη τοποθέτηση του πατέρα του Νεϊμάρ σε ένα από τα κεντρικότερα διοικητικά πόστα του συλλόγου. Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, θα συνεργάζεται άμεσα με τη διοίκηση του Συλλόγου, συμμετέχοντας ενεργά στη συνολική διαχείριση και στην ενσωμάτωση διαφόρων κρίσιμων τομέων. Μεταξύ αυτών των τομέων περιλαμβάνονται το ποδοσφαιρικό τμήμα, οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για τον σύλλογο.

Η θητεία και οι επικείμενες προεδρικές εκλογές

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αρχική θητεία του Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος του πρεσβύτερου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο. Ωστόσο, η παραμονή του σε αυτή την καίρια θέση εξαρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα των επικείμενων προεδρικών εκλογών του συλλόγου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Σάντος έχουν οριστεί για τις 12 του τρέχοντος μήνα. Εάν ο νυν πρόεδρος, Μαρσέλο Τεϊσέιρα, καταφέρει να επανεκλεγεί, τότε ο πατέρας του Νεϊμάρ θα παραμείνει στη θέση του CEO, με την θητεία του να επεκτείνεται και να εκτείνεται επίσημα μέχρι το τέλος του έτους 2026, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση.

Πρόεδρος στο Instituto Meninos da Vila

Πέρα από τα απαιτητικά καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος, ο πατέρας του Νεϊμάρ θα αναλάβει και ένα επιπλέον, εξίσου σημαντικό, πόστο εντός της δομής του συλλόγου. Συγκεκριμένα, θα αναλάβει την προεδρία του Instituto Meninos da Vila. Πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει ως βασικό και κύριο αντικείμενο την ανακάλυψη, την υποστήριξη και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, συμβάλλοντας στην τροφοδότηση του συλλόγου με νέα ταλέντα.

Το Instituto Meninos da Vila θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην ανεύρεση και την ανάδειξη νέων ταλέντων, προσφέροντας τους τις απαραίτητες υποδομές και καθοδήγηση. Παράλληλα, θα επιδιώκει τη σύνδεση αυτών των ανερχόμενων αστέρων με τους «αιώνιους» θρύλους και τα ινδάλματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από την ιστορία του συλλόγου. Αυτός ο διπλός ρόλος υπογραμμίζει την ευρύτερη και πολυδιάστατη εμπλοκή του Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος του πρεσβύτερου στα κοινά της Σάντος, καλύπτοντας τόσο διοικητικές όσο και αναπτυξιακές πτυχές.

Η προηγούμενη ενεργή εμπλοκή στα κοινά του συλλόγου

Η ανάληψη των νέων αυτών διοικητικών καθηκόντων από τον πατέρα του Νεϊμάρ δεν αποτελεί μια ξαφνική ή απροειδοποίητη είσοδα στα κοινά της Σάντος. Αντιθέτως, από τότε που ο γιος του, ο άλλοτε σταρ των ευρωπαϊκών κολοσσών Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, επέστρεψε στον βραζιλιάνικο σύλλογο, ο Νεϊμάρ Ντα Σίλβα Σάντος ο πρεσβύτερος είχε ήδη μια συχνή και ενεργή εμπλοκή με τις υποθέσεις της ομάδας.

Η προηγούμενη δραστηριότητά του περιλάμβανε την επίβλεψη και τον συντονισμό της σύναψης σημαντικών συμφωνιών με διάφορες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές αναλάμβαναν την εκτέλεση εργασιών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του κλαμπ. Οι εν λόγω συμφωνίες πραγματοποιούνταν μέσω της NR Sports, της εταιρείας που ανήκει στον γιο του, Νεϊμάρ. Αυτή η διαρκής και ενεργή παρουσία στα παρασκήνια της Σάντος καταδεικνύει μια βαθιά εξοικείωση με τον σύλλογο και προετοίμασε το έδαφος για τον σημερινό του, επίσημο και διευρυμένο, ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta