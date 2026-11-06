Η Ζαλγκίρις πέρασε άνετα από την Τουρκία κόντρα στην Μπεσίκτας

Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέχισε την ανοδική της πορεία στην EuroLeague, καταγράφοντας μια άνετη νίκη επί της Μπεσίκτας στην Τουρκία. Οι Λιθουανοί επικράτησαν με τελικό σκορ 83-67, βελτιώνοντας τις εμφανίσεις τους αγωνιστική με αγωνιστική στην 10η στροφή της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα εξασφαλίστηκε ήδη από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, παρά το αρχικό δύσκολο δεκάλεπτο.

Η επικράτηση στην Τουρκία

Η Ζαλγκίρις Κάουνας επιβεβαίωσε την εκτόξευση της απόδοσής της στην EuroLeague, φεύγοντας νικήτρια από την έδρα της Μπεσίκτας με σκορ 83-67. Αυτή η αναμέτρηση, που αποτελούσε την 10η στροφή της διοργάνωσης, βρήκε τους Λιθουανούς να εδραιώνουν την κυριαρχία τους από νωρίς, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Κάουνας δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό της, βελτιώνοντας σταθερά την εικόνα της στο παρκέ.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην Τουρκία, με την Μπεσίκτας, ως ομάδα της Κωνσταντινούπολης, να υποδέχεται τη Ζαλγκίρις. Παρά τις προσπάθειες της τουρκικής ομάδας, η ανωτερότητα των φιλοξενούμενων ήταν εμφανής, ιδιαίτερα μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Ζαλγκίρις κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο δεκάλεπτο

Η έναρξη της αναμέτρησης βρήκε την Μπεσίκτας να στέκεται αντάξια των απαιτήσεων, μην επιτρέποντας στη Ζαλγκίρις να αποκτήσει μεγάλη διαφορά. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 17-20, δείχνοντας μια αρχική ισορροπία δυνάμεων. Σε αυτή την περίοδο, πρωταγωνιστικό ρόλο για την τουρκική ομάδα είχαν ο Γουένιεν Γκέιμπριελ και ο Ομορούγι, οι οποίοι συνέβαλαν στις προσπάθειες της Μπεσίκτας να παραμείνει κοντά στο σκορ.

Ωστόσο, η δυναμική που επέδειξε η Μπεσίκτας στην αρχή του αγώνα δεν κατόρθωσε να διατηρηθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η Ζαλγκίρις, μετά το αρχικό αυτό «δύσκολο» δεκάλεπτο, άρχισε να βρίσκει λύσεις και να επιβάλει το παιχνίδι της, αλλάζοντας την εικόνα της αναμέτρησης προς όφελός της.

Το ξέσπασμα της Ζαλγκίρις και το προβάδισμα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις Κάουνας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 24-15. Αυτό το ξέσπασμα επέτρεψε στους Λιθουανούς να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, έχοντας αποκτήσει ένα διψήφιο προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 31-45 στο 20ο λεπτό.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο του αγώνα, οι Τουμπέλις και Βαλαντσιούνας προσέφεραν τα μέγιστα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του προβαδίσματος της Ζαλγκίρις. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η κατάσταση στο παρκέ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με τη Ζαλγκίρις να διατηρεί τον έλεγχο και να μην επιτρέπει στην Μπεσίκτας να μειώσει αισθητά τη διαφορά.

Κορυφαίοι παίκτες και η τελική επικράτηση

Για τη Ζαλγκίρις, κορυφαίος στον αγώνα αναδείχθηκε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σιγά σιγά βρίσκει τον καλύτερο εαυτό του. Ο Λιθουανός σέντερ τελείωσε το ματς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του. Παράλληλα, ο Τουμπέλις είχε 14 πόντους, ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις πρόσθεσε 11 πόντους στην επίθεση της Ζαλγκίρις.

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, οι Γκέιμπριελ και Ομορούγι συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να μειώσουν τη διαφορά, ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Η Ζαλγκίρις, με την είσοδο του Κίναν Έβανς στην εξίσωση και την ανεβασμένη επίδοση του Κάρσεν Έντουαρντς, κατάφερε να ξεμακραίνει όλο και περισσότερο από την Μπεσίκτας. Ουσιαστικά, η νίκη των Λιθουανών προσυπογράφηκε πριν καν εκκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Παρότι η Μπεσίκτας προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια ιστορική ρελάνς στο τελευταίο δίλεπτο, αυτό το όνειρο δεν κράτησε για πολύ, με τη Ζαλγκίρις να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Athletiko