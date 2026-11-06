Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα με Φουρνιέ και Κόντσαρ στη δωδεκάδα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη «ερυθρόλευκη μονομαχία» της κανονικής περιόδου της Euroleague, υποδεχόμενος τον Ερυθρό Αστέρα. Η σημαντική αυτή αναμέτρηση, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 στη Sunel Arena. Για τους Πειραιώτες, η συγκεκριμένη αναμέτρηση σηματοδοτεί την επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ στη δωδεκάδα, ενώ ο Τζον Κόντσαρ βρίσκεται επίσης στη σύνθεση, με αυξημένες πιθανότητες να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ στην αγωνιστική δράση

Ο Εβάν Φουρνιέ επιστρέφει κανονικά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το κρίσιμο παιχνίδι της Euroleague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Η επάνοδος του έμπειρου παίκτη στην ενεργό δράση ήταν γνωστή από την προπόνηση της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, και αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της αναμέτρησης της 10ης αγωνιστικής.

Ο Φουρνιέ απουσίαζε από την προηγούμενη αναμέτρηση της Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, καθώς ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό. Κατά την προθέρμανση του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena, ο παίκτης εμφανίστηκε φορώντας προστατευτικό στον ώμο, επιβεβαιώνοντας έτσι την πρόσφατη ταλαιπωρία του. Η παρουσία του στη δωδεκάδα, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό, αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και να ενισχύσει τις επιλογές του προπονητή σε αυτή την «ερυθρόλευκη μονομαχία».

Το αναμενόμενο ντεμπούτο του Τζον Κόντσαρ

Παράλληλα με την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Φουρνιέ, ο Τζον Κόντσαρ βρίσκεται για δεύτερο συνεχόμενο ματς στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τη Euroleague. Η συμπερίληψή του στην «ερυθρόλευκη» σύνθεση για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα έχει δημιουργήσει αυξημένες προσδοκίες για το ενδεχόμενο ντεμπούτο του.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δουν τον Κόντσαρ να αγωνίζεται για πρώτη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας τους στη Sunel Arena. Η παρουσία του στη δωδεκάδα, και οι αυξημένες πιθανότητες για την πρώτη του εμφάνιση, προσθέτουν ένα νέο στοιχείο και ενθουσιασμό στην κρίσιμη αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι στόχοι του Ολυμπιακού για την κορυφή

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει επιδείξει ένα ισχυρό ρεκόρ 7-2 στην κανονική περίοδο της Euroleague μέχρι στιγμής. Με αυτό το ρεκόρ, ο Ολυμπιακός επιδιώκει τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η οποία θα του επιτρέψει να ανέβει και πάλι στην κορυφή της κατάταξης, ενδεχομένως με άλλες ομάδες.

Παρότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα με τις απουσίες σημαντικών παικτών, όπως οι Μοντέρο και Ντόρσεϊ, το απουσιολόγιό του δείχνει να μικραίνει σταδιακά. Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ και η πιθανή συμμετοχή του Τζον Κόντσαρ συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας περισσότερες λύσεις και βάθος στον πάγκο του προπονητή ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της Euroleague.

Η πλήρης δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση

Για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική δωδεκάδα του Ολυμπιακού έχει διαμορφωθεί και ανακοινωθεί. Οι παίκτες που θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την κρίσιμη αυτή «ερυθρόλευκη μονομαχία» στη Sunel Arena είναι οι εξής:

Τη σύνθεση αποτελούν οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Τζόζεφ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Κόντσαρ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Με αυτή τη δωδεκάδα, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit